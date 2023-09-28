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OPPO A79 5G’nin performansı ve şıklığı göz dolduracak

Yaklaşan OPPO A79 5G, CPH2557 model numarasıyla NBTC, TUV IMDA, FCC ve TUV veri tabanlarında ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon A79 5G, 5000mAh bataryadan güç alıyor ve 33W hızlı şarjı destekliyor. Üstte ColorOS 13 bulunan Android 12'de çalışacak. İşte OPPO A79 5G'nin özellikleri ve fiyatı.

11:19 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
OPPO A79 5G fiyatı ve özellikleri

OPPO A79 5G fiyatı ve özellikleri

Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan Oppo cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A79 5G modeli üzerinde çalışıyor. OPPO A79 5G, 5G desteğine sahip orta sınıf bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek. Geniş bir ekrana, güçlü bir işlemciye, iyi bir kamera sistemine ve uzun ömürlü bir pile sahiptir. Peki akıllı telefon neler sunacak?

OPPO A79 5G özellikleri neler?

İşte OPPO A79 5G'nin temel özelliklerinin bir özeti:

Ekran: 1080 x 2400 çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

Bellek: 8GB

Depolama: 128GB

Arka kamera sistemi: 50MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör

Ön kamera: 8 MP

Pil: 33W hızlı şarjlı 5000mAh

İşletim sistemi: ColorOS 13 ile Android 12

OPPO A79 5G fiyatı ne kadar?

OPPO A79 5G Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Cihaz ayrıca Hindistan'da da piyasaya sürüldü ve fiyatı 18.999 Rs.



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