Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan Oppo cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A79 5G modeli üzerinde çalışıyor. OPPO A79 5G, 5G desteğine sahip orta sınıf bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek. Geniş bir ekrana, güçlü bir işlemciye, iyi bir kamera sistemine ve uzun ömürlü bir pile sahiptir. Peki akıllı telefon neler sunacak?