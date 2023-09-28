OPPO A79 5G fiyatı ve özellikleri
Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan Oppo cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A79 5G modeli üzerinde çalışıyor. OPPO A79 5G, 5G desteğine sahip orta sınıf bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek. Geniş bir ekrana, güçlü bir işlemciye, iyi bir kamera sistemine ve uzun ömürlü bir pile sahiptir. Peki akıllı telefon neler sunacak?
OPPO A79 5G özellikleri neler?
İşte OPPO A79 5G'nin temel özelliklerinin bir özeti:
Ekran: 1080 x 2400 çözünürlüklü 6,72 inç IPS LCD ekran
İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
Bellek: 8GB
Depolama: 128GB
Arka kamera sistemi: 50MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör
Ön kamera: 8 MP
Pil: 33W hızlı şarjlı 5000mAh
İşletim sistemi: ColorOS 13 ile Android 12
OPPO A79 5G fiyatı ne kadar?
OPPO A79 5G Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Cihaz ayrıca Hindistan'da da piyasaya sürüldü ve fiyatı 18.999 Rs.