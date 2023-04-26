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Ordu seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

Ordu seçim sonuçları, günün en çok aranınları arasında yer almakta. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Ordulu vatandaşlar sandık başına gidecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken Meclis seçimlerinde 24 siyasi parti yarışacak. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi. Seçimlere sayısı günler kala geçmiş seçim sonuçları da sorgulanmakta. Ordu seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki Ordu milletvekili seçim sonuçlarına göre kim, hangi parti kazandı? Ordu cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları adayların ve partilerin oy oranları.

11:39 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ordu seçim sonuçları

Ordu seçim sonuçları

Ordu seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki Mesudiye seçim sonuçları, Fatsa milletvekili seçim sonucu, Altınordu cumhurbaşkanı seçim sonucu, Ünye 2023 seçim sonuçları, Perşembe, Kumru, Kurgan, Aybastı cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Ordu seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MAHMUT ÖZER

2. İBRAHİM UFUK KAYNAK

3. MUSTAFA HAMARAT

4. İSA YÜKSEL

5. İSA GÜL

6. SAMET ÖZDEMİR

MHP ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. NACİ ŞANLITÜRK

2. EROL BAYRAM

3. DOĞUKAN AK

4. ALPASLAN TÜRKKAN

5. TUNCER USTA

6. AHMET TOPAL

CHP ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SEYİT TORUN

2. MUSTAFA ADIGÜZEL

3. AHMET TOKLUCUOĞLU

4. CENGİZ OKUR

5. NİLGÜN YILMAZ

6. SABRİ SONER GÖRGÜLÜ

İYİ PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İDRİS NAİM ŞAHİN

2. ONUR ŞAHİN

3. ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA

4. MURAT VARDAL

5. EBRU AVCI BAŞARAN

6. FEYZA NUR YALÇIN ÖNER

YEŞİL SOL PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM ÖZDEMİREL

2. NURCAN KARASU

3. ŞEREF ÖZKAN

4. ÖZDEN ÜNAL

5. ORHAN KOCA

6. ERTAN KABADAYI

2023 seçimleri Ordu seçim sonuçları

14 Mayıs
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan
28. Dönem Ordu milletvekilleri
burada yer alacaktır.

Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Ordu seçim sonuçları
na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 65,1’ini alırken,
Ordu Cumhurbaşkanı seçim sonucu
na göre Muharrem İnce oyların yüzde 26’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 0,8’ini aldı.

Ordu milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Ordu oy oranı % 65,6 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,4’ünü alarak CHP 2 milletvekili çıkardı.

Ordu’da hangi parti ne kadar oy aldı? Ordu’da hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 48,8
  2. CHP % 22,7
  3. MHP % 16,9
  4. İYİ Parti % 8,5,
  5. HDP % 1,4

Ordu yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmete Hilmi Güler oyların % 56,93’ünü alırken, Saadet Partisi adayı İdris Naim Şahin ise oyların % 26,14’ünü aldı.

Ordu İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 55,46

CHP % 24,02

SP % 9,09

İYİ Parti % 3,96

BBP % 3,61

MHP % 2,44

Ordu ilçeleri hangileri?

-Altınordu (Merkez ilçe)

-Akkuş

-Aybastı

-Çamaş

-Çatalpınar

-Çaybaşı

-Fatsa

-Gölköy

-Gülyalı

-Gürgentepe

-İkizce

-Kabadüz

-Kabataş

-Korgan

-Kumru

-Mesudiye

-Perşembe

-Ulubey

-Ünye


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