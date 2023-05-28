Ordu seçim sonuçları
2023 seçimleri Ordu 2. tur seçim sonuçları
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Ordu Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları belli oldu.
AK PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MAHMUT ÖZER
2. İBRAHİM UFUK KAYNAK
3. MUSTAFA HAMARAT
4. İSA YÜKSEL
5. İSA GÜL
6. SAMET ÖZDEMİR
MHP ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. NACİ ŞANLITÜRK
2. EROL BAYRAM
3. DOĞUKAN AK
4. ALPASLAN TÜRKKAN
5. TUNCER USTA
6. AHMET TOPAL
CHP ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. SEYİT TORUN
2. MUSTAFA ADIGÜZEL
3. AHMET TOKLUCUOĞLU
4. CENGİZ OKUR
5. NİLGÜN YILMAZ
6. SABRİ SONER GÖRGÜLÜ
İYİ PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İDRİS NAİM ŞAHİN
2. ONUR ŞAHİN
3. ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA
4. MURAT VARDAL
5. EBRU AVCI BAŞARAN
6. FEYZA NUR YALÇIN ÖNER
2018 Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Ordu milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Ordu oy oranı % 65,6 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,4’ünü alarak CHP 2 milletvekili çıkardı.
2018 Ordu'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 48,8
- CHP % 22,7
- MHP % 16,9
- İYİ Parti % 8,5,
- HDP % 1,4
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Ordu yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmete Hilmi Güler oyların % 56,93’ünü alırken, Saadet Partisi adayı İdris Naim Şahin ise oyların % 26,14’ünü aldı.
2019 Ordu İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 55,46
CHP % 24,02
SP % 9,09
İYİ Parti % 3,96
BBP % 3,61
MHP % 2,44
Ordu ilçeleri hangileri?
-Altınordu
-Akkuş
-Aybastı
-Çamaş
-Çatalpınar
-Çaybaşı
-Fatsa
-Gölköy
-Gülyalı
-Gürgentepe
-İkizce
-Kabadüz
-Kabataş
-Korgan
-Kumru
-Mesudiye
-Perşembe
-Ulubey
-Ünye