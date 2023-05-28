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Ordu 2. tur seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

Ordu Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu için nefesler tutuldu. 2023 Ordu Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gidilecek. Sabah 08:00’de başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. 28 Mayıs 2023 Ordu 2. tur seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

17:29 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ordu seçim sonuçları

Ordu seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Pazar günü
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Ordu’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Ordu 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

2023 seçimleri Ordu 2. tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Ordu Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MAHMUT ÖZER

2. İBRAHİM UFUK KAYNAK

3. MUSTAFA HAMARAT

4. İSA YÜKSEL

5. İSA GÜL

6. SAMET ÖZDEMİR

MHP ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. NACİ ŞANLITÜRK

2. EROL BAYRAM

3. DOĞUKAN AK

4. ALPASLAN TÜRKKAN

5. TUNCER USTA

6. AHMET TOPAL

CHP ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SEYİT TORUN

2. MUSTAFA ADIGÜZEL

3. AHMET TOKLUCUOĞLU

4. CENGİZ OKUR

5. NİLGÜN YILMAZ

6. SABRİ SONER GÖRGÜLÜ

İYİ PARTİ ORDU 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İDRİS NAİM ŞAHİN

2. ONUR ŞAHİN

3. ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA

4. MURAT VARDAL

5. EBRU AVCI BAŞARAN

6. FEYZA NUR YALÇIN ÖNER

2018 Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Ordu seçim sonuçları
na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 65,1’ini alırken,
Ordu Cumhurbaşkanı seçim sonucu
na göre Muharrem İnce oyların yüzde 26’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Ordu milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Ordu oy oranı % 65,6 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,4’ünü alarak CHP 2 milletvekili çıkardı.

2018 Ordu'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 48,8
  2. CHP % 22,7
  3. MHP % 16,9
  4. İYİ Parti % 8,5,
  5. HDP % 1,4

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Ordu yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmete Hilmi Güler oyların % 56,93’ünü alırken, Saadet Partisi adayı İdris Naim Şahin ise oyların % 26,14’ünü aldı.

2019 Ordu İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 55,46

CHP % 24,02

SP % 9,09

İYİ Parti % 3,96

BBP % 3,61

MHP % 2,44

Ordu ilçeleri hangileri?

-Altınordu

-Akkuş

-Aybastı

-Çamaş

-Çatalpınar

-Çaybaşı

-Fatsa

-Gölköy

-Gülyalı

-Gürgentepe

-İkizce

-Kabadüz

-Kabataş

-Korgan

-Kumru

-Mesudiye

-Perşembe

-Ulubey

-Ünye

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34 dakika önce
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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?