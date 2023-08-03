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Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? İşte Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu’nun hayatı hakkına dair merak edilenler

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Peki Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun hayatı.

16:31 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir?

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir?

YAŞ toplantısı sonrası yeni komuta kademesi belli oldu. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Peki Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Orgeneral Ziya
Cemal Kadıoğlu’nun hayatı.

Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir?

Ziya Cemal Kadıoğlu, 1 Mart 1961 tarihinde doğdu. Mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı.

Ziya Cemal Kadıoğlu aslen nereli?

Ziya Cemal Kadıoğlu aslen Eskişehir doğumludur. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

Ziya Cemal Kadıoğlu
yaşamı ve askerî kariyeri

2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in emri doğrultusunda Eskişehir'e gitti ve darbeye karşı hava harekâtını yönetti. Darbeci uçaklar, resmiyette Türkiye'nin uçakları olduğu için bu uçakları vurmak için prosedür gereği başbakanın yazılı emri gerekiyordu. Kadıoğlu da bu prosedür doğrultusunda Başbakan Binali Yıldırım'dan telefon görüşmesi sırasında yazılı emir istedi. Yıldırım da ses kaydının alınarak uçakların vurulmasını istedi. Bu doğrultuda darbenin merkezi olan ve Akıncı Üssü adıyla bilinen 4. Ana Jet Üssü dahil olmak üzere darbecilerin bulunduğu yerler ve darbeci uçaklar bombalandı.

Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanı olmadan önceki görevi neydi?

2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına, 2017'de Hava Eğitim Komutanlığına atandı. 2022'de orgeneral rütbesine terfi etti. 19 Ağustos 2022 tarihinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine başladı.

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#YAŞ kararları
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