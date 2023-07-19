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Barcelona, İspanyol futbolcu Romeu'yu transfer etti: Oriol Romeu kimdir?

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, orta saha oyuncusu Oriol Romeu'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Girona forması giyen İspanyol futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Bu transfer sonrası birçok futbol sever ‘Oriol Romeu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?’ sorularını yöneltmeye başladı. İşte oyuncu hakkında bilgiler.

14:16 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Oriol Romeu kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Oriol Romeu kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, orta saha oyuncusu Oriol Romeu'yu renklerine bağladı. Barcelona, yaz transfer döneminde Manchester City'den İlkay Gündoğan ile Athletic Bilbao'dan Inigo Martinez'i kadrosuna katmıştı. Peki Oriol Romeu kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

ORİOL ROMEU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oriol Romeu Vidal, İspanyol profesyonel futbolcudur. 24 Eylül 1991 tarihinde Katalonya, İspanya'da doğmuştur. Genellikle defansif orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Fiziksel gücü, top kapma becerisi ve takım savunmasına katkılarıyla tanınan yetenekli bir oyuncudur.

Kariyerine İspanyol kulübü Espanyol altyapısında başlamıştır. Daha sonra Barcelona altyapısına geçiş yapmış ve FC Barcelona B takımında forma giymiştir. Barcelona'nın A takımında düzenli olarak şans bulamadığı için 2011 yılında İngiliz kulübü Chelsea'ye transfer olmuştur.

Chelsea forması altında oynamaya başladıktan sonra, kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FA Cup gibi önemli başarılar elde etmiştir.

Daha sonra kiralık olarak Valencia CF'ye ve sonra da Southampton'a transfer olmuştur. Southampton'da performansıyla dikkat çekmiş ve Girona FC’ye transfer olmuştur.

Romeu, geçen sezon LaLiga'da 33 maçta oynadı ve 2 gol attı. Oyuncu son olarak Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



#Oriol Romeu
#Barcelona
#Girona
#Southamton
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