İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, orta saha oyuncusu Oriol Romeu'yu renklerine bağladı. Barcelona, yaz transfer döneminde Manchester City'den İlkay Gündoğan ile Athletic Bilbao'dan Inigo Martinez'i kadrosuna katmıştı. Peki Oriol Romeu kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

ORİOL ROMEU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oriol Romeu Vidal, İspanyol profesyonel futbolcudur. 24 Eylül 1991 tarihinde Katalonya, İspanya'da doğmuştur. Genellikle defansif orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Fiziksel gücü, top kapma becerisi ve takım savunmasına katkılarıyla tanınan yetenekli bir oyuncudur.

Kariyerine İspanyol kulübü Espanyol altyapısında başlamıştır. Daha sonra Barcelona altyapısına geçiş yapmış ve FC Barcelona B takımında forma giymiştir. Barcelona'nın A takımında düzenli olarak şans bulamadığı için 2011 yılında İngiliz kulübü Chelsea'ye transfer olmuştur.

Chelsea forması altında oynamaya başladıktan sonra, kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FA Cup gibi önemli başarılar elde etmiştir.

Daha sonra kiralık olarak Valencia CF'ye ve sonra da Southampton'a transfer olmuştur. Southampton'da performansıyla dikkat çekmiş ve Girona FC’ye transfer olmuştur.

Romeu, geçen sezon LaLiga'da 33 maçta oynadı ve 2 gol attı. Oyuncu son olarak Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.







