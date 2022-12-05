Özgün Gerçek su böreği nasıl yapılır? Su böreği hamuru, iç malzemeleri yapılışı
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Gerçek su böreği nasıl yapılır? Su böreği hamuru, iç malzemeleri yapılışı

Su böreği orjinal tarifi hamurunun elde açıldıktan sonra haşlanması ile yapılır. Pratik olması açısından yufka ile yapılan su böreği tarifleri olsa da orjinal su böreği tarifini, su böreği hamuru yapılışını sizler için hazırladık. Su böreği nasıl yapılır? Gerçek su böreği tarifi, evde yapılan hakiki su böreği hamuru ile iç harcı tarifi içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orjinal su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? Evde hakiki su böreği hamuru hazırlanışı, malzemeleri neler?
Su böreği

Su böreği yediden yetmişe herkesin sevdiği, lezzetli bir tariftir. Evde hemen hemen her zaman bulunan malzemelerden su böreği yapmanız mümkün. Su böreği hamuruna ne koyulur, nasıl pişirilir? İşte detaylar...

ORJİNAL SU BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

1 kilo un

150 gram tereyağı

1 bardak sıvı yağ

5 yumurta

Yarım kilo beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Tuz

Su

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Su böreği
Su böreği

Su böreği Türk mutfağının en sevilen ancak yapması en zor yemeklerinden bir tanesi. Adım adım anlattığımız tarifiyle su böreği yapmak çok daha kolay. Peki su böreği nasıl yapılır?,

Birinci adım: Bir kaba aldığınız unun ortasını havuz gibi açın.

İkinci adım: Yumurtayı ortasına kırın, tuzunu atın, azar azar su ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Üçüncü adım: Sert kıvamda bir hamur elde etmelisiniz. 10 dakika ara verip tekrar yoğurun.

Dördüncü adım: Bir 10 dakika daha yoğurduktan sonra hamuru 12 eşit parçaya ayırın.

Beşinci adım: Bu sırada içini hazırlayın. Peyniri rendeleyip ince ince kıydığınız maydanozla karıştırın.

Altıncı adım: Bütün bezeleri teker teker tepsinin büyüklüğünde açın. İlk yufkayı tepsiye serin. Bir tencereye su doldurup bir tatlı kaşığı tuz ilavesiyle kaynatın.

Yedinci adım: Başka bir kaba da soğuk su koyun. Bir tavada tereyağı eritip sıvı yağ ile karıştırın.

Sekizinci adım: Açtığınız yufkaları teker teker önce sıcak suda bir dakika haşlayın, sonra soğuk suya atın. Hemen bir süzgeçle çıkarıp tepsiye serin daha sonra ikinci yufkaya geçin. Orta katına peyniri serpiştirin. En son yufkayı haşlamadan serin, üzerini kalan yağla yağlayın.

Son adım: Tepsiyi ocağa alıp kısık ateşte çevirerek pişirin. Altının piştiğinden emin olun. Üzerine başka bir tepsi kapatarak alt üst ettikten sonra diğer tarafını da kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun.

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