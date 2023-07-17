Orman yangını neden çıkar, sebepleri nedir?
Rekor sıcaklıklar tüm Türkiye'yi etkilerken üç ilden peş peşe orman yangını haberi geldi. Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 24 saattir devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı merkeze bağlı Kurşunlu ve Dörtyol köyleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Jandarma, Dörtyol köyü girişinde önlem aldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangından en çok etkilenen Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerinde ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Adana'nın Karaisalı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyip, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
Türkiye'de orman yangınları neden çıkıyor?
Türkiye'de her on orman yangınından dokuzu insan faaliyetleri sonucunda çıkıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı. İnsan faaliyetleri içerisinde ise en çok yangına neden olan faktörler anız yakma, sigara izmariti, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ihmal-kaza kategorisine giren etkenler. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar ise sayıca daha az.
Orman yangınlarının nedenleri neler?
- İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları
- Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması
- Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması
- Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması
- Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması
- Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması
- Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması
- Çocukların orman içinde ateşle oynamaları
- Kasıtlı çıkarılan orman yangınları
- Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek yakılması
- Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması
- Birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek için yangın çıkarılması
- Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılması
Orman yangınlarının ne gibi zararları oluyor?
Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.
Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.
Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel-taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.
İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.
Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.
Türkiye'de her yıl ne kadar orman yanıyor?
Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 216 adet orman yangını çıkmakta ve yine ortalama 8 bin 319 hektar orman alanı yanmaktadır. Ancak son yıllarda hem çıkan orman yangını sayısında hem de yanan orman alanı miktarında artış yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle önümüzdeki süreçte orman yangınları açısından risk ve tehlike düzeyinin sürekli artacağı tahmin edilmektedir.