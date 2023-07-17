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Orman yangınlarının nedenleri

Antalya Manavgat'ta başlayan büyük orman yangınlarını, Muğla, Kocaeli, Karaman, Kilis ve diğer illerde çıkan yangınlar izledi. Yangınlar tarıma büyük darbe vurdu. Büyük küçük çok sayfa hayvan telef oldu. Çok sayıda ev yangı, büyük maddi hasar meydana geldi. Bu haberimizde ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının nedenlerini ve önlenmesi için yapılması gerenleri tek tek açkılayacağız. Peki orman yangınları neden çıkar? Ormanlar neden yanar? İşte detaylar.

17:35 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Orman yangını neden çıkar, sebepleri nedir?

Orman yangını neden çıkar, sebepleri nedir?

Rekor sıcaklıklar tüm Türkiye'yi etkilerken üç ilden peş peşe orman yangını haberi geldi. Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 24 saattir devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı merkeze bağlı Kurşunlu ve Dörtyol köyleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Jandarma, Dörtyol köyü girişinde önlem aldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangından en çok etkilenen Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerinde ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Adana'nın Karaisalı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyip, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Türkiye'de orman yangınları neden çıkıyor?

Türkiye'de her on orman yangınından dokuzu insan faaliyetleri sonucunda çıkıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı. İnsan faaliyetleri içerisinde ise en çok yangına neden olan faktörler anız yakma, sigara izmariti, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ihmal-kaza kategorisine giren etkenler. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar ise sayıca daha az.

Orman yangınlarının nedenleri neler?

  1. İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları
  2. Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması
  3. Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması
  4. Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması
  5. Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması
  6. Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması
  7. Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması
  8. Çocukların orman içinde ateşle oynamaları
  9. Kasıtlı çıkarılan orman yangınları
  10. Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek yakılması
  11. Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması
  12. Birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek için yangın çıkarılması
  13. Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılması

Orman yangınlarının ne gibi zararları oluyor?

Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.

Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.

Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel-taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.

İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.

Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.

Türkiye'de her yıl ne kadar orman yanıyor?

Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 216 adet orman yangını çıkmakta ve yine ortalama 8 bin 319 hektar orman alanı yanmaktadır. Ancak son yıllarda hem çıkan orman yangını sayısında hem de yanan orman alanı miktarında artış yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle önümüzdeki süreçte orman yangınları açısından risk ve tehlike düzeyinin sürekli artacağı tahmin edilmektedir.

Orman yangınları 'Yangın Yönetim Merkezi'nden anlık takip ediliyor
Orman yangınları 'Yangın Yönetim Merkezi'nden anlık takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekip tarafından yurt genelindeki orman yangınları takip edilerek, insansız hava araçlarından (İHA) gelen görüntüler ve ihbarlar doğrultusunda yangınlarla mücadele için koordinasyon ve sevk işlemleri yönetiliyor. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınları çeşitli yöntemlerle tespit ediliyor. Orman yangınları vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne yapılan çağrılarla, ormanlarda bulunan kulelerin kameralarından veya İHA'ların görüntülerinden belirlenebiliyor. Yangın tespit edildikten sonra bölgenin meteorolojik durumu değerlendiriliyor. Sonrasında 24 saat izleme yapılan Merkez'den ekiplerin koordinasyon ve sevk işlemleri gerçekleştiriliyor. Merkez'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük olarak hazırlanan ve gelecek 3 güne kadar olası orman yangın riskini gösteren Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) haritası verileri günün ilk saatlerinde incelenerek, Orman Bölge Müdürlükleri'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezleri'ne bilgilendirmeler yapılıyor. - Yangın söndürmede görev alan araçlar anlık izleniyor Yangın söndürme organizasyonunda görev alan arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, treyler gibi kara ve hava araçlarının faaliyetleri de anlık takip ediliyor. Ayrıca İHA'ların görüntü sağlayacağı yerler de Merkez'de belirleniyor. Bunların yanı sıra, Yangın Karar Destek Sistemi yazılımıyla anlık meteorolojik koşullar, topoğrafya ve orman bitki örtüsü yapısı göz önünde bulundurularak devam eden yangınların simülasyonu oluşturuluyor, söndürülmesi için ihtiyaç duyulacak araç-gereç kapasitesi tahmini yapılıyor. Ayrıca ilerleyen saatlerdeki yangının davranışı ve ilerleme yönünde oluşturacağı tehlikeler yorumlanarak AFAD ve ilgili birimlere tedbir alınması amacıyla bilgi iletiliyor.

#orman yangınları
#orman yangını sebepleri
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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Orman yangınlarının nedenleri