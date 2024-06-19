Çanakkale Eceabat'ta 16.05'te çıkan yangına saat 16.11'de müdahale edildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Büyükanafarta köyü tedbiren boşaltıldı

Büyükanafarta köyü tedbiren boşaltıldı. Köyde herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan, can ya da mal kaybı bulunmuyor. Tedbirler kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti. Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti. Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.

Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede rüzgar saatte 28 kilometre hızla eserken, nem yüzde 68, sıcaklık da 23 derece. Tahminlere göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu.

Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü mü?

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangınla ilgili gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: "Gece boyunca 970 personelle mücadele devam etti, sorunlu bir bölge kaldı, yangının ilerlemesi durduruldu, kontrol altında diyemeyiz.Can kaybı yok. Çanakkale Boğazı kuzey güney yönlü tek taraflı kapatıldı. Conkbayırı'nın kısmen ziyarete açılmasına karar verdik. Çiftçilerimizin 11'e kadar hasat yapmasına izin verilecek. Uşak'taki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor."

Uşak'taki yangına müdahale sürüyor

Uşak'ta Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda dün akşam 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

İzmir'de çıkan yangın sitelere yaklaştı

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle bir balık çiftliği ve bir ev zarar gördü.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi. Yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirten Budan, "Denizden de esen çok şiddetli bir rüzgar var. Çandarlı ve Denizköy Mahallesi yakınlarında şu an yangın sürüyor. Alan geniş ve yayılıyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor" dedi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verilmeye başlandı.







