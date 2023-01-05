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Orta gelir konut kampanyasında başvurular ücretli mi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk evim, ilk iş yerim projesinde dar geliri vatandaşlarımız için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubu için de düğmeye basıldı. Bankalar tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL. Peki orta gelir grubu konut başvuruları ücretli mi? kimler bulunacak? Orta gelir konut kampanyasında Peşinat ödenecek mi? Ödeme planı nasıl olacak? Orta gelir grubu konut projesinde başvurular ne zaman başlayacak, konut başvuruları nasıl olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta gelir konut kampanyası başvurusu: Orta gelir grubu konut başvuru ücretli mi?
Orta gelir konut başvurusu ücretli mi?

Tarihin en büyük konut kampanyalarından olan Yeni Evim Kampanyası büyük ses getirdi. Vatandaşlar tarafından tam not alan kampanyaya inşaat sektörü de güçlü destek verdi. Sıfır konut alacak olanlar yüzde 0,69 faizle 15 yıl vadeli olarak Hazine destekli ödeme kolaylığıyla evini satın alabilecek.

Yatırım amaçlı değil oturum amaçlı alınacak olan konutlar için yapılan kampanya kapsamında stokta bulunan sıfır konutların satılması ve durgun seyreden inşaat sektörünün hareketlenmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.

Orta gelir grubu konut projesinde başvurular ne zaman başlayacak?

- 16 Ocak itibarıyla projeye başvurular alınacak.

Orta gelir grubu konut başvuruları nasıl olacak?

- Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun projeler için kredi tahsis edecek.

Orta gelir grubu konut kampanyasında başvuru ücreti olacak mı?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Orta gelir konut kampanyasında Peşinat ödenecek mi? Ödeme planı nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.

Orta gelir grubu konutlarında peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

Orta gelir grubu konut kampanyası ödeme planı nasıl olacak?

0,69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

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