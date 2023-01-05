Orta gelir konut kampanyasında başvurular ücretli mi? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk evim, ilk iş yerim projesinde dar geliri vatandaşlarımız için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubu için de düğmeye basıldı. Bankalar tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL. Peki orta gelir grubu konut başvuruları ücretli mi? kimler bulunacak? Orta gelir konut kampanyasında Peşinat ödenecek mi? Ödeme planı nasıl olacak? Orta gelir grubu konut projesinde başvurular ne zaman başlayacak, konut başvuruları nasıl olacak?

Abone Ol