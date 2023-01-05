Özgün EYTliler maaşlarını zamlı mı alacak? Emekli maaş hesaplaması
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EYT'liler maaşlarını zamlı mı alacak? Emekli maaş hesaplaması

Emekli ve memur maaş zammında müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verdi ve memur ile emekliye yüzde 30 zam yapılacağını duyurdu. Bu zamla en düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 liradan 7 bin 901 liraya çıktı. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken bir yandan da emekli maaşı hesabı yapmaya başladı. Peki EYT'liler yüzde 30 zam alacak mı? En düşük EYT emekli maaşı ne kadar olacak? 5, 6 ve 7 bin prim günü olan ne kadar EYT emekli maaşı alır? EYT’liler promosyon ve bayram ikramiyesi alacak mı? İşte EYT maaş hesaplama tablosu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYTliler yüzde 30 zam alacak mı? En düşük EYT emekli maaşı ne kadar olacak? EYT MAAŞ HESAPLAMA
EYT maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlık olmaksızın emekli olabileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yaş sınırı yok' açıklamasıyla milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu açıldı. Şimdi ise maaş hesapları yapılmaya başlandı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emeklilere yapılacak olan Ocak zammı Şubat'ta alınacak ilk maaşa yansıyacak mı? Emeklilik hesabı yapanlar şimdi bu sorulara yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...

EYT maaş hesaplama
EYT maaş hesaplama

EYT maaşları nasıl belirlenip hesaplanacak?

Uzmanlar EYT'lin maaşının 3 adımda hesaplanacağını söylerken, gündemdeki formülün detayları dikkat çekti. ATV'de yer alan habere göre; öncelikli olarak sigortalının 2000 öncesi kazançları ve ek göstergeleri hesaba katılacak. Bir EYT'linin ne kadar yüksek maaş alacağını 2000 öncesi kazançları belirleyecek. Ardından 2000 ile 2008 arası kazançlar hesaba katılacak. Son olarak da 2008'in 10. ayından sonraki kazançlar enflasyon ve büyüme hesaba katılarak bir EYT'linin maaşı belirlenecek.

5 bin primi olan ne kadar emekli aylığı alır?
5 bin primi olan ne kadar emekli aylığı alır?

5 bin günü olan ve primleri asgari ücretten ödenen ne kadar EYT emekli maaşı alır?

Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül "Bir kişinin 5 bin günle emekli olacağını varsayarsak ve bu 5 bin günün de asgari ücretten ödendiğini düşünürsek, 5.500-6.000 arası bir emekli aylığına kavuşmaları söz konusu olacak." diye konuştu.

primi fazla olan ne kadar EYT emekli maaşı alır?
primi fazla olan ne kadar EYT emekli maaşı alır?

6 bin ve 7 bin prim günü olan ne kadar emekli maaşı alır?

Konuşmasının devamında Bülbül, "Pirime esas kazanç ne kadar yüksekse 5 bin yerine 6 bin-7 bin gün çalışmaları varsa, bu durumda bu rakamın 8 bin 500-9 bine kadar çıkması mümkün" dedi.

EYT emekli promosyonu bayram ikramiyesi alır mı
EYT emekli promosyonu bayram ikramiyesi alır mı

EYT’liler promosyon ve bayram ikramiyesi alacak mı?

Yeni emekliler banka promosyonu da alacak. Bu sene o rakam yaklaşık 10 bin TL olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin 100 TL'lik bayram ikramiyesi de yeni emeklinin cebine girecek. Öte yandan bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin 500 TL olması bekleniyor.

EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?
EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alır?

Uzmanların bir varsayım üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, EYT yasası Ocak ayında Meclis'e gelecek. Eğer 15 Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, emeklilik için yasal süreç de resmen başlamış olacak.

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?
En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

  • En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar?

  • SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
  • SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
  • Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
  • Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
  • Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
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Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
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