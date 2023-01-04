Özgün Orta gelir grubu konut kampanyası başvuru şartları neler?
ÖZGÜN HABERLER

Orta gelir grubu konut kampanyası başvuru şartları neler?

Orta gelir grubu konut kampanyası için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal Konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik.” dedi. İşte Orta gelir grubu konut kampanyası detayları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta Gelir Konut kampanyası nedir? Orta gelir grubu konutlara kimler başvuracak, başvuru şartları neler?
Orta gelir konut kampanya şartları

Dar gelirliler için tarihi sosyal konut hamlesi başlatan hükümet, orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladı. İki bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyaya ilişkin detayları bugün paylaşacak. Peki Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Orta gelir grubu konut kampanyası
Orta gelir grubu konut kampanyası

Orta gelir grubu konut kampanyası açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detayları bugün açıklanacak. Gözler saat 10:00'da Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlarının yapacağı ortak açıklamaya çevrildi.

Orta gelir konut projesi
Orta gelir konut projesi

Orta gelir grubu konut kampanyası nedir?

Orta gelirliler için yapılacak olan konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım.

Orta gelir grubu konut projesi
Orta gelir grubu konut projesi

Kampanyada farklı içerikle bir mortgage sisteminin uygulanması bekleniyor. Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) şirketlere sağlanan kefaletin bireysel ayağının da başlaması yönünde hazırlık olduğu gündeme gelmişti.

Orta gelir grubu konut projesi şartları
Orta gelir grubu konut projesi şartları

Orta Gelir konut kampanyası başvuru şartları neler?

Orta Gelir konut kampanyasında başvuru şartları, tarihleri ve detaylar 4 Ocak Çarşamba günü belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanya kapsamında, tüketicilerin kullanacakları konut kredilerine yönelik düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

Murat Kurum orta gelir grubu konut projesi kampanyası
Murat Kurum orta gelir grubu konut projesi kampanyası

Bakan Kurum kampanya hakkında şu bilgileri vermişti: "Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz."

Orta gelirliye konut kampanyası detayları belli oldu mu?
ÖZGÜN
Orta gelirliye konut kampanyası detayları belli oldu mu?
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

Binlerce yıllık yapay zeka yöntemiyle okunuyor.
Kaldırımda dehşeti yaşadı

Kaldırımda dehşeti yaşadı

Skuterli kadına taksi çarptı: Sürücüye ceza yağdı.
Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınarı aklamaya çalıştı

​CHP-İYİ Parti gerilimi 2018'in defterlerini açtırdı.

​Milyonlarca kişi bekliyordu: Bugün detayları açıklanacak.

​Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 101 gözaltı.

​Alman müsteşardan Bergama Sunağı çağrısı.

ABD Temsilciler Meclisi'ne başkan seçilemiyor.

​500 bin sözleşmeliye kadro.

​Bahçeli'nin 100. yıl yüzüğü.

​Sokakta tartıştığı çiğköfteciyi ağır yaraladı.

​CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan sert eleştiri.

​Türkiye'den Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküp doğal gaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.