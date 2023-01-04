Orta gelir grubu konut kampanyası başvuru şartları neler?

Dar gelirliler için tarihi sosyal konut hamlesi başlatan hükümet, orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladı. İki bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyaya ilişkin detayları bugün paylaşacak. Peki Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Orta gelir grubu konut kampanyası

Orta gelir grubu konut kampanyası açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detayları bugün açıklanacak. Gözler saat 10:00'da Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlarının yapacağı ortak açıklamaya çevrildi.

Orta gelir konut projesi

Orta gelir grubu konut kampanyası nedir?

Orta gelirliler için yapılacak olan konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, şunları söyledi:

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"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım.

Orta gelir grubu konut projesi

Kampanyada farklı içerikle bir mortgage sisteminin uygulanması bekleniyor. Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) şirketlere sağlanan kefaletin bireysel ayağının da başlaması yönünde hazırlık olduğu gündeme gelmişti.

Orta gelir grubu konut projesi şartları

Orta Gelir konut kampanyası başvuru şartları neler?

Orta Gelir konut kampanyasında başvuru şartları, tarihleri ve detaylar 4 Ocak Çarşamba günü belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanya kapsamında, tüketicilerin kullanacakları konut kredilerine yönelik düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

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Murat Kurum orta gelir grubu konut projesi kampanyası

Bakan Kurum kampanya hakkında şu bilgileri vermişti: "Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz."