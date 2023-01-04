Orta gelir grubu konut kampanyası başvuru şartları neler?

Dar gelirliler için tarihi sosyal konut hamlesi başlatan hükümet, orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladı. İki bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyaya ilişkin detayları bugün paylaşacak. Peki Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Orta gelir grubu konut kampanyası

Orta gelir konut kampanyası nedir, detayları neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar: Bugün burada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’la ve sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, sizleri ve ekranları başında açıklamalarımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 20 yıldan bu yana vatandaşlarımızın uygun koşullarda konut sahibi olmasına hep önem verdik ve bu anlayışla esaslı adımlar attık.

Orta gelir konut projesi

Konut Hesabı nedir, kaç yıl devlet katkısı sağlanacak?

Bildiğiniz üzere yakın zamanda İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatmıştık. Bugün de orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarladığımız Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı’nın detaylarını paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız.

Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde ev; barınmadan öte sevgi ve huzurun başlangıç noktasıdır, bir yuvadır. Yeni Evim Programını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde işte bu farkındalıkla hazırladık. Malumunuz, 2016 yılında, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan Konut Hesabı’nı uygulamaya aldık. Bu uygulamayla, en az 3 yıl sistemde kalan katılımcılara devlet katkısı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi’ni hayata geçirdik.

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Orta gelir grubu konut projesi

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan “İlk Evim İlk İşyerim Projesi” ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz.

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Orta gelir grubu konut projesi şartları

Orta Gelir konut kampanyası başvuru detayları

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için; Piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, İlk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programı'nı hazırladık.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

Orta gelir grubu konutları hangi illerde yapılacak?

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Orta gelir grubu konut fiyatları ne kadar?

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

Orta Gelir konut kampanyası başvuru şartları neler?

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

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Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.