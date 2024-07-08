Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Orta kulak iltihabı genellikle kulakta ağrı ile kendini gösterir. Kulak ağrısı en tipik belirtisidir. Özellikle akut dönemde bu ağrı şiddetlenebilir. Bununla birlikte kulak zarında sıvı birikimi olduğunda ve kulak zarı delindiğinde kulak akıntısı oluşabilir. Hastalığın seyrine ve şiddetine bağlı olarak semptomlar değişebilmektedir. Sıklıkla görülen belirtiler aşağıdaki şöyle...

Orta kulak iltihabına virüs ya da bakteri sebep olabilir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla birlikte kulakta mukus oluşması başlıca sebeplerden birisidir. Ayrıca östaki borusunun tıkanması sıvı birikimine ve bu sıvıda enfeksiyon oluşması da orta kulak iltihabına neden olmaktadır. Bu durum çocuklarda östaki borusunun daha kısa olması nedeniyle daha sık görülmektedir.