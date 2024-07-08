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Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Kulak; dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Orta kulak iltihabı, kulak zarının arkasında yer alan ve içinde insanların sesleri duymasını sağlayan küçük kemiklerin titreştiği orta kulak adı verilen kulak odacığında meydana gelen iltihaplanma durumudur. Çocukların orta kulak iltihabına yakalanma olasılığı yetişkinlerden daha yüksektir. Peki, Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

15:41 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Orta kulak iltihabı
Orta kulak iltihabı

Orta kulak iltihabı genellikle kulakta ağrı ile kendini gösterir. Kulak ağrısı en tipik belirtisidir. Özellikle akut dönemde bu ağrı şiddetlenebilir. Bununla birlikte kulak zarında sıvı birikimi olduğunda ve kulak zarı delindiğinde kulak akıntısı oluşabilir. Hastalığın seyrine ve şiddetine bağlı olarak semptomlar değişebilmektedir. Sıklıkla görülen belirtiler aşağıdaki şöyle...

Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Kulak ağrısı

Ateş

Denge problemleri

Baş dönmesi

Halsizlik

İşitmede azalma

Kulak akıntısı

Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri

Kulakları çekme, ovma gibi hareketler

Yüksek ateş

Huzursuzluk

Öksürük

Burun akıntısı

Denge problemleri

İşitme azlığı ile ilgili belirtiler, örneğin düşük seslere karşı tepki vermeme vb.

Orta kulak iltihabı nedenleri

Orta kulak iltihabına virüs ya da bakteri sebep olabilir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla birlikte kulakta mukus oluşması başlıca sebeplerden birisidir. Ayrıca östaki borusunun tıkanması sıvı birikimine ve bu sıvıda enfeksiyon oluşması da orta kulak iltihabına neden olmaktadır. Bu durum çocuklarda östaki borusunun daha kısa olması nedeniyle daha sık görülmektedir.

Orta kulak iltihabına sebep olan durumları ve risk faktörlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Üst solunum yolu enfeksiyonları (örneğin grip, nezle)

Östaki borusunun tıkanması

Geniz eti şişmesi

Prematüre doğum

Doğuştan yarık damak

Sigara dumanına maruz kalmak

6 – 24 aylık bebekler (daha sık görülen yaş grubudur)

Mevsimsel alerjiler



#orta kulak iltihabı
#orta kulak iltihabı belirtileri
#kulak ağrısı
2 saat önce
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