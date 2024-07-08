Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Orta kulak iltihabı genellikle kulakta ağrı ile kendini gösterir. Kulak ağrısı en tipik belirtisidir. Özellikle akut dönemde bu ağrı şiddetlenebilir. Bununla birlikte kulak zarında sıvı birikimi olduğunda ve kulak zarı delindiğinde kulak akıntısı oluşabilir. Hastalığın seyrine ve şiddetine bağlı olarak semptomlar değişebilmektedir. Sıklıkla görülen belirtiler aşağıdaki şöyle...
Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?
Kulak ağrısı
Ateş
Denge problemleri
Baş dönmesi
Halsizlik
İşitmede azalma
Kulak akıntısı
Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri
Kulakları çekme, ovma gibi hareketler
Yüksek ateş
Huzursuzluk
Öksürük
Burun akıntısı
Denge problemleri
İşitme azlığı ile ilgili belirtiler, örneğin düşük seslere karşı tepki vermeme vb.
Orta kulak iltihabı nedenleri
Orta kulak iltihabına virüs ya da bakteri sebep olabilir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla birlikte kulakta mukus oluşması başlıca sebeplerden birisidir. Ayrıca östaki borusunun tıkanması sıvı birikimine ve bu sıvıda enfeksiyon oluşması da orta kulak iltihabına neden olmaktadır. Bu durum çocuklarda östaki borusunun daha kısa olması nedeniyle daha sık görülmektedir.
Orta kulak iltihabına sebep olan durumları ve risk faktörlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Üst solunum yolu enfeksiyonları (örneğin grip, nezle)
Östaki borusunun tıkanması
Geniz eti şişmesi
Prematüre doğum
Doğuştan yarık damak
Sigara dumanına maruz kalmak
6 – 24 aylık bebekler (daha sık görülen yaş grubudur)
Mevsimsel alerjiler