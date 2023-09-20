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Osmaniye’de silahlı çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar.

17:49 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Osmaniye haberleri

Osmaniye haberleri

’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı. Detaylar haberimizde.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ATEŞ AÇILDI

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi’ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı.

Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



#Osmaniye
#Osmaniye haberleri
#Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı
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