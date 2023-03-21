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Osmaniye teravih vakitleri 2023

Osmaniye 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Osmaniye teravih namazı saat kaçta? 2023 Osmaniye yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

15:03 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Osmaniye teravih namazı

Osmaniye teravih namazı

Osmaniye 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Osmaniye yatsı ezanı ve Osmaniye teravih namazı vakitleri haberimizde.

OSMANİYE YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Osmaniye teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Osmaniye yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Osmaniye imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.



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