Osmaniye teravih namazı
Osmaniye 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Osmaniye yatsı ezanı ve Osmaniye teravih namazı vakitleri haberimizde.
OSMANİYE YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ
Osmaniye teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Osmaniye yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Osmaniye imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
2023 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.