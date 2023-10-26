Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihleri şimdiden gündemde. Önümüzdeki yıl düzenlenecek KPSS sınav tarihleri, sınava hazırlık yapan adaylar tarafından merak ediliyor. 2024 KPSS tarihi ÖSYM'nin sınav takviminin yayınlanması ile belli olacak. Peki, 2024 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS 2024 önlisans ve lisans bsşvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...