MSÜ 2024 sınav tarihi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için yeni yıl MSÜ sınavına girecek olan adaylar, gözlerini 2023-2024 ÖSYM sınav takvimine çevirdi. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulandı.
2024 MSÜ sınav tarihi ise henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak takvimde belli olacak.
ÖSYM 2024 sınav takvimi belli oldu mu?
ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen 2024 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Takvimin, yılın sonlarına doğru, kasım ya da aralık ayında yayınlanacağı düşünülüyor.
Takvimin yayınlanmasıyla beraber YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS sınavlarının yapılacağı ve başvurulacağı tarihler netlik kazanacak.
MSÜ başvuruları nasıl yapılacak?
Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar.