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2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ sınav takvimi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. ÖSYM'nin sınav tarihlerini açıklaması beklenirken, adaylar sınav hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda. Peki, MSÜ sınavı ne zaman 2024? ÖSYM MSÜ sınavı kaç saat sürecek? İşte, ayrıntılar....

Tuğba Güner
12:34 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 12:34 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
MSÜ 2024 sınav tarihi
MSÜ 2024 sınav tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için yeni yıl MSÜ sınavına girecek olan adaylar, gözlerini 2023-2024 ÖSYM sınav takvimine çevirdi. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ 2024 sınavı ne zaman?

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ saat 10.00’da başlayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.



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