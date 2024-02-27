Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki,2024 YKS sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte sorunun cevabı.