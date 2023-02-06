|
Özgün

ÖSYM son dakika duyurdu: Bazı sınavların başvuru tarihleri değişti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem, 10 ili etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498'e yükseldi. 8 bin 533 yaralı var" dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL sınavların başvuru tarihlerini değiştirildiğini duyurdu. Peki MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

17:39 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ÖSYM MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL başvuruları ne zaman?

ÖSYM MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklama sonrasında MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL sınavının başvuru tarihleri değişti. Peki, MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. 12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.



#ösym
#msü
#tus
#yökdil
#sts
15 dakika önce
default-profile-img
ÖSYM son dakika duyurdu: Bazı sınavların başvuru tarihleri değişti
Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak arama kurtarma desteğine ilişkin bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi 
Cansuyu arama kurtarma ekipleri deprem sonrası bölgede çalışmalara başladı
Deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu
Türkiye'deki tüm illerde okullar bir hafta süreyle tatil edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.