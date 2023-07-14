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KPSS sınav yerleri belli oldu: KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, KPSS sınav giriş belgelerini yayımladı. Adaylar ise KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır bilgi almak istiyor. ÖSYM AİS KPSS giriş belgesi alma işlemleri başladı. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…

12:02 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
KPSS

KPSS

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav tarihine geri sayım başlarken, adaylar sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin sayfasına akın ediyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak.



#kpss
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#kpss sınav yeri
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