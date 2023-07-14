KPSS-2023/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini belirlenen tarihlerde KKPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak?