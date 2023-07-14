KPSS
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav tarihine geri sayım başlarken, adaylar sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin sayfasına akın ediyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak.