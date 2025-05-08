ÖSYM SINAV GİRİŞ YERLERİ: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

2025 YKS sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte üniversite adaylarının gözü ÖSYM'den gelecek sınav yeri duyurusuna çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte netlik kazanacak. Adaylar, sınava nerede gireceklerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte detaylar ve sorgulama ekranına dair bilgiler...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geri sayım sürerken, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM'nin yayınlayacağı sınav giriş belgeleriyle sınava hangi okulda gireceklerini öğrenecek. Gözler şimdi Haziran ayında düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesi ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamada.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.
YKS'nin tüm oturumları için sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından belli oluyor. Ancak YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden açıklanıyor. Açıklanma yapıldığında aşağıdaki linke tıklayacak sınav giriş belgelerinizi sorgulayabilirsiniz.