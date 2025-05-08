ÖSYM SINAV GİRİŞ YERLERİ: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geri sayım sürerken, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM'nin yayınlayacağı sınav giriş belgeleriyle sınava hangi okulda gireceklerini öğrenecek. Gözler şimdi Haziran ayında düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesi ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamada.