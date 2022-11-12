ÖSYM 2023 Sınav Takvimi açıklandı mı?

2023 ÖSYM sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM takvimi 2023 hakkında araştırmalar başladı. 2023 ÖSYM sınav takvimi YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL, YDS sınavına girecekleri yakından ilgilendiriyor. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları.

ÖSYM 2023 sınav takvimi ne zaman yayınlanacak?

YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı organize eden ÖSYM'nin 2023 takvimi henüz yayımlanmadı.

Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2023 sınav takviminin 2022'in Kasım ya da Aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği anda, yeni sınav takvimini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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ÖSYM’nin yaptığı sınavlar hangileri?

YKS, YGS, LYS, YDS, EUS, E-YDS, DGS, ALES, JANA, DİB-MBSTS, TUS, YDUS, DUS, ALS, KPSS, ÖABT, EKPSS, YÖKDİL, STS, İSG, MSÜ, Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı.

Hangi sınavlar var, yapılacak?

Yıl sonuna kadar ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar şunlar

e-YDS: 12.11.2022 tarihinde yapılacak. ALES: 20.11.2022 tarihinde yapılacak. Adalet Bakanlığı Sınavları: 26.11.2022 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak. Bir diğer sınav ise 27.11.2022 tarihinde yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27.11.2022 tarihinde yapılcak. Sınav 10:15'te başlayacak. e-YDS: 03.12.2022 tarihinde yapılacak. Arabuluculuk: 04.12.2022 tarihinde yapılacak. İSG: 11.12.2022 tarihinde yapılacak. YDUS: 18.12.2022 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak. MHUY: 18.12.2022 tarihinde yapılacak. İCRA (Adalet Bakanlığı-İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı): 25.12.2022 tarihinde yapılacak.

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