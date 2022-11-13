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AUZEF Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları

AUZEF ara sınavları 81 ilde 12-13 Kasım tarihleri arasında üç oturumda düzenlendi. AUZEF vize sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmakta. Bu soruların yanıtlanma sınav süresi ise 30 dakikadır. AUZEF Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları ise 24-25 Aralık’ta yapılacak. Öğrencilerin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yıl sonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir. Peki AUZEF 2022-2023 yılı güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav takvimi 2022-2023.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF 2022-2023 sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara dönem (vize) sınavları 12-13 Kasım tarihleri arasında 81 ilde yapılacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme ve telafi sınavının ise değerlendirme etki oranı yüzde 70’tir. AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı. Öğrenciler auzef.istanbul.edu.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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AUZEF

AUZEF ara sınavına kaç soru sorulmakta?

AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.ed... adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.ed... adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.

AUZEF sınav takvimi 2022-2023

  1. AUZEF Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları: 24 Aralık - 25 Aralık 2022
  2. AUZEF Yarıyıl sonu (Telafi) sınavları: 4 Şubat - 5 Şubat 2023

AUZEF sınavından başarılı olmak için kaç puan gerekiyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yıl sonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

AUZEF mezun olma şartları neler?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

  • FF harf notu derse sahip olmamak,
  • 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,
  • Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

AUZEF sınav puanı nasıl hesaplanıyor?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. Diğer bir ifadeyle yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir. Uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı % 30, bitirme (final) ve bütünleme (telafi) sınavının ise % 70’tir.

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