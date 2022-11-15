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KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı ve 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından KPSS branş sıralamaları açıklandı. KPSS branş sıralamaları adayların tercihlerinde yol gösterici olacak. KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı için KPSS-2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı. Peki KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 KPSS tercihleri nasıl yapılacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Lisans, ön lisans, ortaöğretim 2022 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih tarihleri

2022 KPSS sonuçlarının açıklanması ardından adaylar branş sıralamaları için heyecanlı bekleyişteydi. ÖSYM tarafından başarı sıralaması yayınlandı. KPSS branş bazında sıralamalarla memur adayları bireysel puanlarıyla diğer adayların puanlarını kıyaslayabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuru şu şekilde; 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 3 Kasım tarihinde açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarının ardından, tercih kılavuzu gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Buna göre; KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması ve tercihlerin bu ayda başlaması bekleniyor.

KPSS tercihleri nasıl yapılacak?

  • KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman?

KPSS-2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu paylaşıldı. Adaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri 11 Kasım - 17 Kasım tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'den KPSS-2022/10 tercih süreciyle ilgili açıklamada geldi. Yapılan açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak." Adaylar, sürecin detaylarını KPSS-2022/10 tercih kılavuzu üzerinden öğrenebilecek.

Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

KPSS-2022/10 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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