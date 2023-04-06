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ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edecek. ÖSYM personel alımının detayları merak kazandı. ÖSYM 30 sözleşmeli personel ne zaman alınacak, branş dağılımı nedir?

10:11 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM

ÖSYM

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM, 5 sözleşmeli büro personeli, 15 sözleşmeli destek personeli ve 10 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.

ÖSYM 30 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 20 Nisan'a kadar alınacak.

Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.



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