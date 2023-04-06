PTT belli dönemlerde çeşitli kadro ve branşlarda personel alımı yapıyor. Bu yıl içinde personel alımının yapılıp yapılmayacağına ilişkin kurum içinden gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. PTT personel alımı için başvuruda bulunmak isteyenler kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabiliyor. PTT personel alımı yapılacak mı? İşte 2023 PTT personel alımı tarihleri ve başvuru şartları...