Otofaji
Otofaji her geçen gün bilim dünyasının dikkatini daha çok çekmeyi başarıyor. Güçlü bağışıklığın ve gençliğin sırrı olarak gösterilen otofaji kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığın oluşmasını ve ilerlemesini önlüyor. Çeşitli enfeksiyonlara karşı vücudu koruyor.
OTOFAJİ NEDİR?
Otofaji, başka bir deyişle otofagositoz; yaşlanmış ve bozulmuş hücre yapılarının, hücrenin kendi lizozomu tarafından sindirilmesi işlemidir.
Otofaji kelimesi Antik Yunanca’da “kendisini yemek” anlamına gelir. Bu ifade, sürecin kendisini tam anlamıyla yansıtmaktadır.
OTOFAJİ NASIL OLUŞUR?
Otofaji, iki ana aşamadan oluşur:
OTOFAFJİNİN FAYDALARI NEDİR?
Otofaji, hücreler için birçok fayda sağlar. Hücreleri hasarlardan ve hastalıklardan korur, yeni hücrelerin oluşumunu destekler ve hücrelerin hayatta kalmasını sağlar.
Otofaji, aşağıdaki durumlarda önemli bir rol oynar:
OTOFAJİNİN BOZULMASI NELERE YOL AÇAR?
Otofaji, bir dizi hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Otofajinin bozulması, aşağıdaki hastalıklara yol açabilir:
Parkinson hastalığı
Alzheimer hastalığı
Kanser
Diyabet
Kalp hastalığı
OTOFAJİ NASIL DESTEKLENİR?
Otofajiyi desteklemek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır: