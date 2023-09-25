Sağlıklı bir kalp için yapabileceğiniz şeyleri yaparak, kalp hastalığı riskinizi azaltabilir ve daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Bu yüzden yaşam şeklinde yapılacak bazı düzenlemeler kalp sağlığı için çok önemlidir. Medicana Sağlık Grubu kardiyoloji uzmanlarından Uzm. Dr. Yunus Turgay Erten, sağlıklı bir kalbin sağlıklı vücut anlamına geldiğini belirterek, değerlendirmelerde bulundu. Kalp sağlığı için neler yapılmalı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...