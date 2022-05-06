2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları gündeme oturdu. Sığınmacılar üzerinden büyük bir provokasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, "Sessiz İstila filmi bir edepsizliktir. Direkt hükümeti hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız. Paylaşım yapanların yüzde 54'ü bot hesap." diye ifade etti. 2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limit oranlarına da değinen Soylu, "Son 10 yıla bakarak yüzde 61 kazada ölümlerde azalma oldu. Kaza sayısından yüzde 37 azalma oldu. Bu bizim açımızdan aldığımız tedbirlerin karşılığını görevlendirildiğimiz bir süreç." dedi. Peki, 2022 otomobile göre otoyol ve otoban hız limiti nedir? Otoyollarda hız sınırı kaç? İşte haberin detayları...

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