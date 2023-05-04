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Seçimlerde eski kimlik geçerli mi?

Milletvekili ve cumhurbaşkanı adayını seçmek için 14 Mayıs Pazar günü 60 milyon 904 bin 499 seçmen yurtiçinde sandık başına gidecek. Seçim 2023 için geri sayım sürerken gözler oy kullanacak vatandaşlar bazı detayları araştırmaya başladı. YSK tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Peki, oy kullanmak için yeni kimlik şart mı? Eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı?

14:29 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Seçim

Seçim

Seçime sayılı günler kala seçim öncesinde merak edilen konuların başında eski kimlikle oy kullanılıp kullanılmayacağı oldu. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar seçme haklarını etkileyecek olan eski kimlikle oy kullanılır mı, eski kimlikle oy kullanabilir miyim sorularını araştırmaya koyuldu.

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILABİLECEK Mİ?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

ELLERİNDE BULUNAN MEVCUT NÜFUS CÜZDANLARI İLE KİMLİK KARTLARINI YENİLEMEYEN VATANDAŞLAR DA OY KULLANABİLECEK.

Seçim Kurulu'nun oy kullanmak için en önemli şartı, seçmenin kimlik numarasını ve fotoğrafını içeren resmi bir belgeyi ibraz etmek. Bu kapsamda eski ve yeni kimlik kartlarının yanı sıra avukat, noter ve askeri personel gibi resmi meslek kimlikler de geçerli olacak. TC kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan resmi nitelikteki hiçbir belgeyle oy kullanılamayacaktır.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanmak mümkün olacak. 14 Mayıs seçimlerinde yanınızda T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli bir belge olması yeterlidir.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar, seçmen kağıdı olmadan oy verebilecek.

Ancak oy kullanabilmek için T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge oy verecek kişinin yanında olması gerekir.



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