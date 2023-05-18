ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı, adayların gündeminde yer alıyor. 30 Nisan Pazar günü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapılacak?

EGM ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor. ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden yayınlanacak.

ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı. Takvime göre bir sonraki ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sorularının ve cevap anahtarları 27 Haziran'da ilan edilecek.

ÖGG sınav hesaplaması nasıl yapılır?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.



