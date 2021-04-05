Evden eve nakliyat - Alibaba nakliyat

Alibaba Nakliyat olarak; ihtiyaç duyduğunuz alanlarda hizmette sınır tanımıyoruz. Türkiye’nin farklı noktalarına taşımacılık yapılmakta olup, modern araç filolarımız ve deneyimli ekiplerimiz ile yapılır. Bu bağlamda gerek Ankara evden eve nakliyat, gerekse diğer şehirler aynı kalitede hizmet verilir.

Sizlerin mutluluk ve memnuniyetine önem verilmekte olup, bunu sağlamak için eşyalarınız büyük bir dikkatle yerinden alınır ve araca yerleştirilir. Bu esnada teknolojinin son imkânlarından yararlanılarak, problemsiz bir yükleme yapılır.

Ardından da sağladığınız adrese gidilerek, eşyanız indirilir ve gösterilen konuma yerleştirilir. Eşyalarınıza büyük bir kıymet veren firmamız, gerekli güvenlik önlemlerini de alarak iz bırakmadan hizmet verir.

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İzmir Evden Eve Nakliyat Nasıl Yapılır?

İzmir evden eve nakliyat da dâhil olmak üzere tüm hizmetlerimiz aynı hizmetler standardında verilir. Burada öncelikle sizlerin bizi arayarak, iletişime geçmesi gerekir. Ardından adresiniz alınır ve ekiplerimiz detaylı bilgi almak, eşyaları görmek ve anlaşmak için adrese gelir.

Profesyonel ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaptıktan ve fiyat konuşulduktan sonra, sizin için uygun olan bir gün, saat belirlenir. Tarih geldiğinde profesyonel ekiplerimiz gerekli donanımlarla beraber kapınızda olur. Personel sayısı, eşyaların büyüklüğü ve ağırlığına göre değişir. Eşyanız alındıktan sonra tek yapılan belirttiğiniz adrese götürmek ve teslim etmektir.

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İstanbul Evden Eve Nakliyat Esnasında Hangi Güvenlik Önlemleri Alınır?

İstanbul evden eve nakliyat ve diğer tüm hizmetlerimiz, üst düzey önlemler alınarak yapılır. Şehir içerisinde taşıma yapılmadan önce, ilk olarak o gün yolun durumu, hava koşulları ve trafik gibi konular incelenmelidir. Zira kent içinde bile kötü bir hava, eşyaların zarar görmesine neden olabilir.

Firmamız bunun için eşyaların yüklenmesi ardından sabitleyerek, hareket etmesini önler. Üzerlerine su gelmemesi için de gerekli önlemler alınır. Bu işlemler ardından güvenle teslimi yapılır. Nakliyat kısa sürmekle beraber, aksi durumlarda tarafınıza anında bilgi verilir.

Ankara Evden Eve Nakliyat Fiyatı

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Ankara evden eve nakliyat taşımak istediğiniz eşyaya, ağırlığa, adede ve kilometreye göre farklılaşır. Dolayısıyla tarafınıza bu durum inceleme yapılması ardından belirtilir. Ancak firmamız, genel hatlarıyla en uygun fiyatlarla nakliyat işlemlerinizi sağlar.

Eğer kaliteli hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız bizimle 7 gün 24 saat iletişim kurabilirsiniz. Adresini belirtmeniz ardından ekipler hemen veya uygun olduğunuz saatte gelerek, görüşme sağlar.