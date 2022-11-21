İngiltere İran maç skoru: 6-2 (Dünya Kupası B Grubu) 2022 Dünya Kupası dün oynanan Katar - Ekvador karşılaşmasıyla başladı. Turnuvanın ikinci gününde B Grubu maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. 35. dakikada Bellingham İngiltere’yi öne geçiren golü atıyor. Bu kez ikinci gol 43. dakikada geliyor. Bukayo Saka ile İngiltere farkı 2'ye çıkarıyor. İlk yarının bitimine saniyeler kala Raheem Sterling takımının 3. golünü ağlara gönderiyor. Yine sahnede yine Saka 62. dakikada takımının 4. golünü atıyor. İran'ın iki golü Taremi'den geldi. 71. dakikada İngiltere 5. golünü atarken, maçın skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Grealisk’ten geldi Dünya Kupası B Grubu İngiltere İran maçı özeti.

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