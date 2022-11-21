İngiltere İran maç skoru: 6-2 (Dünya Kupası B Grubu)

2022 FIFA Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran ile karşılaştı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyordu. İlk maçında İran karşısında farklı skorla sahadan ayrıldı. İngiltere-İran maç sonucu 6-2.
İngiltere - İran maçı özete
- 7.dakikada sol kanattan etkili gelen İngiltere'de Harry Kane'nin ortasına uzak kale direğinde Maguire topa vurdu ancak yan ağlarda kaldı.
- 20.dakikada İran kalecisi Beiranvand, takım arkadaşıyla yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan tedaviye rağmen oyuna devam edemedi ve yerine Hossein Hosseini oyuna dahil oldu.
- 30. dakikada sağ kanattan gelen İngiltere'de Bukayo Saka'nın yerden ortasında ceza sahasında bulunan Mount'un şutu az farkla dışarı gitti.
- 35. dakikada İngiltere, genç yıldızı Bellingham ile 1-0 öne geçti. Luke Shaw'ın sol kanattan yaptırdığı bindirmenin ardından topla buluşan deneyimli oyuncu bekletmeden orta yaptı, 19 yaşındaki Bellingham kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0
- 43. dakikada gelişen İngiltere atağında sağa kanattan yapılan ortayı arka direkte pozisyon alan Magiure Bukayo Saka'nın önüne indirdi, genç futbolcunun düzgün vuruşuyla skor 2-0 oldu.
- 45. dakikada Jude Bellingham topu İran ceza sahasına kadar taşıdı ve sağ kanattaki Kane'e pasını verdi. Kane'den ceza sahası içine hareketlenen Sterling'e güzel bir pas geldi ve İngiliz futbolcu skoru 3-0 yaptı.
- GOL | 62. dakikada Saka maçtaki gol sayısını ikiye çıkardı. İran kalecisi topu uzaklaştırmak istedi ama Shaw kafayla topu ileriye gönderdi. Topu kapan Sterling'in güzel pasında Bukayo Saka ceza sahasına girerken sağ çaprazdan şutunu attı ve skoru 4-0'a getirdi.
- 65. dakikada İran farkı üçe indirdi. Kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gönderilen topu takip eden Mehdi Taremi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 4-1 oldu.
- 71. dakikada İngiltere'de oyuna henüz giren Rashford, sakoru 5-1'e getirdi. Harry Kane'nin getirdiği topta ceza sahasının içinde boş durumda bulunan Rashford, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve farkı yeniden dörde çıkardı.
- 89. dakikada İngiltere durmak bilmiyor! Oyuna sonradan giren iki futbolcu gole etki etti. Orta sahadan hızlı çıkan İngiltere'de sağ kanatta topu alan Wilson, ceza sahasında boş olan Jack Grealish'i gördü ve skor 6-1 oldu.
- 90+10 Stones'un ceza sahasındaki hareketi sonrası VAR kararı ile İran penaltı kazandı. Topun başına geçen Taremi skoru 6-2
İngiltere-İran ilk 11
İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Sterling, Mount, Saka, Kane
İran: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Karimi
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