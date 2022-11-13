Özgün Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep FK (ÖZET)
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Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep FK (ÖZET)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Gaziantep Futbol Kulübü’nün 2-1’lik üstünlüğü ile noktalandı. Ev sahibi takım eşitliği 53. dakikada Baniya ile yakaladı. Konut takımın 3. golü 65. dakikada Merkel’den gelirken bu golden 4 dakika sonra Karagümrük’ten eşitliği sağlayan gol geldi. Maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Karagümrük-Gaziantep: 3-3 maçı özetini izle
Karagümrük - Gaziantep maç özeti

Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin golleri 13' Ertuğrul, 20' Figueiredo, 32' Baniya, 53' Baniya, 65' Merkel, 69' Kouassi’den geldi.

Karagümrük - Gaziantep maç özeti

  • 8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Jimmy Durmaz’ın sert şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.
  • 13. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
  • 20. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı kornerde Sagal’ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
  • 32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Borini’nin yaptığı ortada arka direkte Baniya’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

  • 53’üncü dakikada Fatih Karagümrük beraberlik golünü attı. Sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya'nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

    59’uncu dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.65’inci dakikada Gaziantep FK mücadelede tekrar önce geçti. Ceza sahası dışı sol kenarından Maxim'in yerden çevirdiği topa kale önünde Merkel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.69’uncu dakikada ceza sahası içinde kaleci Günay'dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.78’inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Borini'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Baniya'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.Mücadele 3-3’lük beraberlik ile sonuçlandı.

Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep maç özeti izle

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK ilk 11

  • Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ozdoev, Lawrence, Jimmy Durmaz, Kouassi, Colley, Borini
  • Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Arda, Tosca, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Figueiredo

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 15 puan topladı. Rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 16 gole engel olamadı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyordu. Ligde çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, 12 puan elde etmişti.

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