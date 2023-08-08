Beşiktaş’ın maçı ne zaman, birinci hafta kimle oynuyor?
‘Beşiktaş’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?’ sorusu Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala siyah-beyazlı birçok taraftar tarafından araştırılıyor. Beşiktaş ligin açılış haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında olacak. 14 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşma 21.00’de başlayacak. Peki, haftanın fikstürü nasıl, derbiler ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, 1. HAFTA HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?
Beşiktaş Trendyol Süper Lig 1. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında olacak. 14 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray
SÜPER LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.