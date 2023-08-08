|
Özgün

Beşiktaş’ın maçı ne zaman, birinci hafta kimle oynuyor?

2022-2023 sezonunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş Trendyol Süper Lig 1. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında olacak. 14 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Almanya kampıyla tamamlayan siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı son 4 maçtan 3 galibiyet 1 beraberlik çıkardı. Şenol Güneş yönetiminde sezonun ilk maçında puan kaybetmek istemeyen Beşiktaş mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş’ın derbi maçları ne zaman? İşte sorunun cevabı ve 2023-2024 sezonu 1. hafta fikstürü.

16:45 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş’ın maçı ne zaman, birinci hafta kimle oynuyor?

Beşiktaş’ın maçı ne zaman, birinci hafta kimle oynuyor?

‘Beşiktaş’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?’ sorusu Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala siyah-beyazlı birçok taraftar tarafından araştırılıyor. Beşiktaş ligin açılış haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında olacak. 14 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşma 21.00’de başlayacak. Peki, haftanın fikstürü nasıl, derbiler ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, 1. HAFTA HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Beşiktaş Trendyol Süper Lig 1. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında olacak. 14 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

SÜPER LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.




#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#2023-2024 sezonu
#1. hafta fikstürü
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün gram altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları