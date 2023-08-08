|
Özgün

Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?

‘Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?’ sorusu Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala araştırılıyor. Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu uzun bir aranın ardından başlıyor. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kapanış maçı ise Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasında olacak. Sezonu ikinci sırada kapatan Fenerbahçe’nin ilk haftada kimle oynayacağı ise merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta fikstürü.

16:13 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?

Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden devam ettiren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. haftasında evinde oynayacak. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler haftaya 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.

FENERBAHÇE’NİN MAÇI NE ZAMAN, İLK HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 1. haftasında evinde Gaziantep FK’yı ağırlayacak.
13 Ağustos Pazar günü
oynanacak karşılaşma
saat 21.45
’de başlayacak.

SÜPER LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray



#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#2023-2024 sezonu
#İsmail Kartal
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün gram altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları