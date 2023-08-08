Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun ilk maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Yaptığı flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren son şampiyon Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda olacak. Peki, Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.