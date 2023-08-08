Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?
Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden devam ettiren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. haftasında evinde oynayacak. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler haftaya 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.
FENERBAHÇE’NİN MAÇI NE ZAMAN, İLK HAFTA KİMLE OYNUYOR?
SÜPER LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray