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Yurtta hava durumu (11 Temmuz 2023)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile İstanbul çevreleri, Sakarya ve Kocaeli’nin iç kesimleri, Sinop, Tokat, Muş, Bitlis’in kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

09:31 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Erzurum’un güney, Bingöl’ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, akşam saatlerinden itibaren Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU (11 TEMMUZ)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27 İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30 İzmir: Az bulutlu ve açık 36 Adana: Az bulutlu ve açık 37 Antalya: Az bulutlu ve açık 37 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34



#HAVA DURUMU
#METEOROLOJİ
#YAĞIŞ
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