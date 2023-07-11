Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Erzurum’un güney, Bingöl’ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, akşam saatlerinden itibaren Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27 İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30 İzmir: Az bulutlu ve açık 36 Adana: Az bulutlu ve açık 37 Antalya: Az bulutlu ve açık 37 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34