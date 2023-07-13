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Okullar ne zaman açılacak? (2023-2024) - İnfografik

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Peki ara tatil, yarı yıl tatili ve ikinci dönem başlama ve bitiş tarihi ne zaman?

14:08 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okulların açılış ve kapanış tarihleri (2023-2024)

Okulların açılış ve kapanış tarihleri (2023-2024)

MEB 2023-2024 eğitim ve öğretim takvimi

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

📌 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

📌 Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

📌 Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

📌 İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

📌 İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

#MEB
#Milli Eğitim Bakanlığı
#okul
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