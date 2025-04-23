SON DEPREMLER İSTANBUL: İstanbul'da kaç deprem oldu? En büyük deprem kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İSTANBUL'DA İKİNCİ DEPREM

Silivri'de gerçekleşen depremin ardından ikinci şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin 6,2 büyüklüğünde ölçüldü.

İSTANBUL'DAKİ SON DEPREMLER

AFAD verilerine göre; 23 Nisan 2025 saat 14.48 itibariye bakıldığında İstanbul Marmara denizinde, Silivri açıklarında toplamda 27 deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre İstanbul'daki deprem listesi şöyle:

2025-04-23 14:21:40 | 3.6 | 7.98 km

2025-04-23 14:14:07 | 2.0 | 6.41 km

2025-04-23 14:12:54 | 3.1 | 7.18 km

2025-04-23 14:10:57 | 1.9 | 7.03 km

2025-04-23 14:09:02 | 1.9 | 7.25 km

2025-04-23 14:07:06 | 1.9 | 7.05 km

2025-04-23 14:03:53 | 1.6 | 6.97 km

2025-04-23 14:00:29 | 2.6 | 7.03 km

2025-04-23 13:57:20 | 2.9 | 10.89 km

2025-04-23 13:53:54 | 2.7 | 7.10 km

2025-04-23 13:46:13 | 4.0 | 10.01 km

2025-04-23 13:45:34 | 2.8 | 6.96 km

2025-04-23 13:41:19 | 3.2 | 8.19 km

2025-04-23 13:39:03 | 2.7 | 7.02 km

2025-04-23 13:33:14 | 3.1 | 6.99 km

2025-04-23 13:32:15 | 3.5 | 10.08 km

2025-04-23 13:16:24 | 3.4 | 7.04 km

2025-04-23 13:07:01 | 3.4 | 7.00 km

2025-04-23 13:02:32 | 4.9 | 7.02 km

2025-04-23 13:02:10 | 4.5 | 7.09 km

2025-04-23 13:01:02 | 4.8 | 7.01 km

2025-04-23 12:51:20 | 4.4 | 7.00 km

2025-04-23 12:51:19 | 5.9 | 6.99 km

2025-04-23 12:49:10 | 6.2 | 6.92 km

2025-04-23 12:13:05 | 3.9 | 6.99 km

AFAD'DAN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarının bulunmadığını bildirdi.





AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatılarak, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.





Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı, tüm afet grupları temsilcilerinin AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:





"İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."





PROF. DR. NACİ GÖRÜRDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

depremler hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Görür, bu fay hattının kilitli durumda olduğunu ve ciddi miktarda enerji biriktirdiğini ifade etti. Naci Görür açıklaması detayları

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Halk TV'de katıldığı canlı yayında Başka deprem riski olmadığını, Marmara Bölgesi'nde depremlerin bittiğini söyledi. Şener Üşümezsoy deprem açıklaması detayları















