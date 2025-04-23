Naci Görür'den İstanbul'daki depremle ilgili ilk açıklama: Kumburgaz Fayı yükleniyor...

"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, Dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."