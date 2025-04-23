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Naci Görür'den İstanbul'daki depremle ilgili ilk açıklama: Kumburgaz Fayı yükleniyor...

Naci Görür'den İstanbul'daki depremle ilgili ilk açıklama: Kumburgaz Fayı yükleniyor...

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:4823/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Naci Görür
Naci Görür

İstanbul’da 3.9 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Depremler hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Görür, bu fay hattının kilitli durumda olduğunu ve ciddi miktarda enerji biriktirdiğini ifade etti.

İstanbul
'da çok şiddetli deprem oldu.
AFAD
depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

  • AFAD sosyal medya üzerinden İstanbul'daki şiddetli depremin büyüklüğünü açıkladı. Saat 12.49'da merkez üssü Silivri olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 6.2 olarak hissedildi.

İlk deprem İstanbul Silivri açıklarında saat 12.13 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçülürken derinliği 16.3 kilometre olduğu öğrenildi.


"Yeri anlamlı dikkatli olmak lazım"


Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'nde meydana gelen peşe peşe depremleri değerlendirdi. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde 3.9 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.


Prof. Dr. Naci Görür ilk depremin ardından
"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, Dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."
değerlendirmesinde bulundu.



#İstanbul
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