Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

PASİFİK TEKNOLOJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Teknoloji Borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. BIST işlem tarihi açıklandığında haberimizde güncellenecektir.

PASİFİK DONANIM TEKNOLOJİ (PATEK) HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

2024 yılının ilk halka arzı 6 Şubat itibarıyla başladı. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arzı, 6 - 7 Şubat tarihleri arasında 2 gün boyunca devam etti. Halka arzda paylar, 35 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılcak.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'nin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 3 ortağı bulunmaktadır. Şirketin 33,34%'ü Fatih Erdoğan'a, 33,33%'ü Abdülkerim Fırat'a, 33,33%'ü ise Mehmet Erdoğan'a aittir.

Bu tahsisata göre bireysel yatırımcı talebine göre olası dağıtım şu şekilde:

2,1 milyon katılıma göre 9 Lot (315 TL)

2,5 milyon katılıma göre 8 Lot (280 TL)

2,9 milyon katılıma göre 7 Lot (245 TL)

3,3 milyon katılıma göre 6 Lot (210 TL)

3,7 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)

4,1 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)

4,5 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)

4,9 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)







