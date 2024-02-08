|
Özgün

Pasifik Teknoloji (PATEK) BIST halka arz oluyor! PATEK halka arz kaç lot verecek?

Pasifik Teknoloji'nin (PATEK) Borsa İstanbul'da işlem görmesi yatırımcılar arasında büyük bir merakla bekleniyor. 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşen halka arz sürecinin ardından işlem tarihi merak edilmeye başlandı. Toplamda 27 milyon TL nominal değerli payların satılacağı Pasifik Donanım halka arzının büyüklüğü 945 milyon lira olarak belirlenmişti. Peki, Pasifik Teknoloji kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsa işlem tarihi belli oldu mu? İşte, Pasifik Teknoloji (PATEK) BIST işlem tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

08:57 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Halka arz
Halka arz

Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

PASİFİK TEKNOLOJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Teknoloji Borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. BIST işlem tarihi açıklandığında haberimizde güncellenecektir.

PASİFİK DONANIM TEKNOLOJİ (PATEK) HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

2024 yılının ilk halka arzı 6 Şubat itibarıyla başladı. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arzı, 6 - 7 Şubat tarihleri arasında 2 gün boyunca devam etti. Halka arzda paylar, 35 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılcak.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'nin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 3 ortağı bulunmaktadır. Şirketin 33,34%'ü Fatih Erdoğan'a, 33,33%'ü Abdülkerim Fırat'a, 33,33%'ü ise Mehmet Erdoğan'a aittir.

Bu tahsisata göre bireysel yatırımcı talebine göre olası dağıtım şu şekilde:

2,1 milyon katılıma göre 9 Lot (315 TL)

2,5 milyon katılıma göre 8 Lot (280 TL)

2,9 milyon katılıma göre 7 Lot (245 TL)

3,3 milyon katılıma göre 6 Lot (210 TL)

3,7 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)

4,1 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)

4,5 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)

4,9 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)



#halka arz
#Pasifik Teknoloji
#PATEK
#PATEK halka arz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile yardımı yattı mı? Aile Destek Paketi e-Devlet ödeme bilgisi görüntüleme ekranı...