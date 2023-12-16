En popüler ve pratik atıştırmalıklar arasında yer alan patlamış mısır, mısır tanelerinin ısı etkisiyle patlayarak şişmesi sonucu elde edilen ve çerez olarak yenen bir yiyecektir. Çok kısa bir sürede az malzemeyle hazırlanabilen patlamış mısır, özellikle paketli cipslerin alternatifi olarak tercih ediliyor. Bu anlamda patlamış mısırın yararları ve zararları da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, patlamış mısırın yararları ve zararları neler? Patlamış mısır tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar.
PATLAMIŞ MISIR TARİFİ, NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
> 1/2 su bardağı patlamış mısır taneleri (büyük taneli mısır çeşidi tercih edilir)
> 2-3 yemek kaşığı yüksek ısıya dayanıklı bitkisel yağ (örneğin, ayçiçek yağı)
> Tuz (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Bu tarif, patlamış mısırın basit ve lezzetli klasik tarifidir. İsterseniz farklı baharatlar veya tatlandırıcılar ekleyerek kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
PATLAMIŞ MISIR KAÇ KALORİ?
100 gram patlamış mısır 374,8 kaloridir.
PATLAMIŞ MISIR YAPMANIN PÜF NOKTALARI
PATLAMIŞ MISIR YARARLARI VE ZARARLARI NELER?
YARARLARI
> Yağsız ve tuzsuz yapılan patlamış mısır B ve E vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin haline gelecektir. > Tuz ve yağ oranı arttıkça besin değeri düşecektir.
> Patlamış mısır kötü kolesterol ile savaşır ve kalp sağlığınızı korur.
> Ölçülü ve sağlıklı şekilde tüketilen patlamış mısır, kan şekerini düzenler. Böylece insülin dengesini sağlar.
> Diyabet hastaları da evde hazırlanan yağ ve tuz oranı düşük patlamış mısırlardan yiyebilir. Kan şekerini düşürdüğü için iyi bir ara öğün olacaktır.
> Patlamış mısırda antioksidan maddeler bulunur. Yine sağlıklı şekilde hazırlayıp ölçülü oranda tüketeceğiniz patlamış mısır, sizi hastalıklardan ve kanserden koruyan bir besin olacaktır.
> Almanya’da yapılan araştırmalar sonucunda patlamış mısır en sağlıklı atıştırmalık kabul edilmiştir.
> Patlamış mısır serbest radikaller ile savaşır ve vücut direncinizi güçlendirir.