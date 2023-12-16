En popüler ve pratik atıştırmalıklar arasında yer alan patlamış mısır, mısır tanelerinin ısı etkisiyle patlayarak şişmesi sonucu elde edilen ve çerez olarak yenen bir yiyecektir. Çok kısa bir sürede az malzemeyle hazırlanabilen patlamış mısır, özellikle paketli cipslerin alternatifi olarak tercih ediliyor. Bu anlamda patlamış mısırın yararları ve zararları da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, patlamış mısırın yararları ve zararları neler? Patlamış mısır tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar.

PATLAMIŞ MISIR TARİFİ, NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

> 1/2 su bardağı patlamış mısır taneleri (büyük taneli mısır çeşidi tercih edilir)

> 2-3 yemek kaşığı yüksek ısıya dayanıklı bitkisel yağ (örneğin, ayçiçek yağı)

> Tuz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

1- Hazırlık: Büyük bir tencereyi alın. Tencerenin kapağının sıkıca kapandığından emin olun çünkü bu, mısır tanelerinin patlamasını sağlayacak.

2- Yağın Isıtılması: Tencereyi orta ateşe koyun ve içine yağı ekleyin. Yağın ısındığından emin olun, ancak duman çıkarmaması önemlidir.

3- Mısır Tanelerinin Eklenmesi: Yağ ısındığında, mısır tanelerini tencereye ekleyin ve hızlıca karıştırın, böylece tanelerin her biri yağla kaplanır.

4- Patlamış Mısırın Pişirilmesi: Tencerenin kapağını kapatın. Mısır taneleri patlamaya başladığında, tencereyi ara sıra sallayın. Bu, tanelerin eşit şekilde pişmesini ve yanmamasını sağlar.

5- Patlamaların Azalması: Mısır tanelerinin patlama sesleri azaldığında, ateşi kapatın. Patlamalar durana kadar tencerenin kapağını kapalı tutun.

6- Servis: Patlamış mısırı tencereden bir kaseye alın. İsteğe bağlı olarak üzerine biraz tuz serpiştirin.

Bu tarif, patlamış mısırın basit ve lezzetli klasik tarifidir. İsterseniz farklı baharatlar veya tatlandırıcılar ekleyerek kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

PATLAMIŞ MISIR KAÇ KALORİ?

100 gram patlamış mısır 374,8 kaloridir.

PATLAMIŞ MISIR YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Eşit Isı Dağılımı: Tanelerin eşit şekilde patlaması için tencereyi sallamak önemlidir.

Güvenlik: Patlama sırasında tencerenin kapağını açmamaya dikkat edin, çünkü sıcak mısır taneleri fırlayabilir.

Yağ Seçimi: Yüksek ısıya dayanıklı yağ kullanmak önemlidir, böylece yağ yanmaz ve tadı bozulmaz.

PATLAMIŞ MISIR YARARLARI VE ZARARLARI NELER?

YARARLARI

> Yağsız ve tuzsuz yapılan patlamış mısır B ve E vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin haline gelecektir. > Tuz ve yağ oranı arttıkça besin değeri düşecektir.

> Patlamış mısır kötü kolesterol ile savaşır ve kalp sağlığınızı korur.

> Ölçülü ve sağlıklı şekilde tüketilen patlamış mısır, kan şekerini düzenler. Böylece insülin dengesini sağlar.

> Diyabet hastaları da evde hazırlanan yağ ve tuz oranı düşük patlamış mısırlardan yiyebilir. Kan şekerini düşürdüğü için iyi bir ara öğün olacaktır.

> Patlamış mısırda antioksidan maddeler bulunur. Yine sağlıklı şekilde hazırlayıp ölçülü oranda tüketeceğiniz patlamış mısır, sizi hastalıklardan ve kanserden koruyan bir besin olacaktır.

> Almanya’da yapılan araştırmalar sonucunda patlamış mısır en sağlıklı atıştırmalık kabul edilmiştir.

> Patlamış mısır serbest radikaller ile savaşır ve vücut direncinizi güçlendirir.

ZARARLARI

Tuz ve yağ kullanımı: Patlamış mısır, evde hazırlanırsa, tuz ve yağ kullanımına bağlı olarak kalori ve yağ oranı artabilir. Bu durum, kilo alımına ve kalp hastalığı riskinin artmasına neden olabilir.

Alerji: Patlamış mısır, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Akciğer hastalığı: Patlamış mısır makineleri, patlama sırasında alerjiye neden olabilecek partiküller üretebilir. Bu partiküller, astım veya akciğer hastalığı olan kişilerde solunum problemlerine neden olabilir.







