Pazar Reyting Sonuçları 28 Mart 2021: Teşkilat dizisi Reyting Sonuçları Sıralaması

Tv izleyicileri akşam yayınlanan programların arasında kendi izledikleri yapımların kaç kişi tarafından izlendiğini merak eder. Bu nedenle reyting sonuçları için araştırmalar yapar. Bazıları da reklam bütçesi ayırmak istediği için en çok izlenen yapımları merak eder. Dünün reyting birincisi kim olduysa o program çok izleniyor anlamına gelir. Reyting sonuçları genelde ülkemizde 3 şekilde gruplandırılır. Buna göre Pazar reyting sonuçları için haberimizde detayları derledik. Peki, dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? İşte, 28 Mart 2021 Reyting sonuçları hakkında detaylar...

PAZAR REYTİN SONUÇLARI 28 MART 2021

Dün akşam yayınlanan yapımların reyting sıralaması henüz belli olmadı. Pazar reyting sonuçları sıralaması için haberimizi takip etmeye devam edin. Tahmini olarak 10 ile 10:30 arası sonuçların açıklanması beklenmektedir.

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Geçen hafta Pazar gününün reyting sonuçları sıralaması için haberimizin devamında bulabilirsiniz. Öncelikle dün akşam yayınlanan TV programlarına göz atabilirsiniz. İşte 28 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı:

TV YAYIN AKIŞI - 28 MART 2021 PAZAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Japon İşi 'Yerli Sinema'

16.30 Öyle Olsun 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Arıza 'Dizi'

00.15 Kıyametin İşaretleri 'Yabancı Film'

02.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

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15.30 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret 'Dizi'

00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Büyük Göç 'Yabancı Film'

19.00 Kanal D Haber

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20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Son Darbe 'Yabancı Film'

02.00 Son Darbe 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.30 5N1K

04.15 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 'Dizi' (Tekrar)

15.45 En Güzel Bölüm

16.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara 'Dizi'

00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film'

04.30 Türk Müziği

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05.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi'

00.20 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Yerli Belgesel

14.10 Yerli Dizi

17.15 Tozkoparan İskender 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat 'Dizi'

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00.15 Yerli Dizi

03.05 Diriliş "Ertuğrul" 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Yerli Belgesel

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (21 MART 2021)

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - TEŞKİLAT (ÖZET)

3 - SURVIVOR

REKLAM

4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

5 - SHOW ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - TEŞKİLAT (ÖZET)

3 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

4 - SURVIVOR

5 - KEFARET