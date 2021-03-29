Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 28 Mart 2021 Teşkilat dizisi Reyting Sonuçları Sıralaması belli oldu Pazar reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Özellikle Teşkilat dizisi hayranları dün akşam reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu merak ediyor. Dünün birincisi kim oldu sorusuyla birlikte reyting sıralaması ülkemizde oldukça popüler. Öyle ki izlenilen yapımların reyting sıralaması her zaman yakından gözlemlenir. Kimisi reyting sonuçlarına göre izleyip izlememe kararı alır kimisi ise reklam bütçesini en çok izlenene ayırmak istediği için takip eder. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, Pazar reyting sonuçları 28 Mar 2021 tarihi için detaylar haberimizde.

Haber Merkezi 29 Mart 2021, 10:58 Son Güncelleme: 29 Mart 2021, 10:58 Yeni Şafak