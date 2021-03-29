Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 28 Mart 2021 Teşkilat dizisi Reyting Sonuçları Sıralaması belli oldu

Tv izleyicileri akşam yayınlanan programların arasında kendi izledikleri yapımların kaç kişi tarafından izlendiğini merak eder. Bu nedenle reyting sonuçları için araştırmalar yapar. Bazıları da reklam bütçesi ayırmak istediği için en çok izlenen yapımları merak eder. Dünün reyting birincisi kim olduysa o program çok izleniyor anlamına gelir. Reyting sonuçları genelde ülkemizde 3 şekilde gruplandırılır. Buna göre Pazar reyting sonuçları için haberimizde detayları derledik. Peki, dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? İşte, 28 Mart 2021 Reyting sonuçları hakkında detaylar...
PAZAR REYTİN SONUÇLARI 28 MART 2021
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- TESKILAT
2- SURVIVOR
3- TESKILAT (OZET)
4- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
5- KEFARET
AB İLK 10 PROGRAM
1- TESKILAT
2- TESKILAT (OZET)
3- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
4- SURVIVOR
5- SURVIVOR OZET
NOT: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Dün akşam yayınlanan TV programlarına aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte 28 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı:
TV YAYIN AKIŞI - 28 MART 2021 PAZAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Japon İşi 'Yerli Sinema'
16.30 Öyle Olsun 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi'
00.15 Kıyametin İşaretleri 'Yabancı Film'
02.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret 'Dizi'
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Büyük Göç 'Yabancı Film'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Son Darbe 'Yabancı Film'
02.00 Son Darbe 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 5N1K
04.15 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 'Dizi' (Tekrar)
15.45 En Güzel Bölüm
16.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara 'Dizi'
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film'
04.30 Türk Müziği
05.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Yerli Belgesel
14.10 Yerli Dizi
17.15 Tozkoparan İskender 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat 'Dizi'
00.15 Yerli Dizi
03.05 Diriliş "Ertuğrul" 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Yerli Belgesel
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
12:30 Kırmızı Oda
15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (21 MART 2021)
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - TEŞKİLAT
2 - TEŞKİLAT (ÖZET)
3 - SURVIVOR
4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
5 - SHOW ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - TEŞKİLAT
2 - TEŞKİLAT (ÖZET)
3 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
4 - SURVIVOR
5 - KEFARET