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Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 28 Mart 2021 Teşkilat dizisi Reyting Sonuçları Sıralaması belli oldu

Pazar reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Özellikle Teşkilat dizisi hayranları dün akşam reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu merak ediyor. Dünün birincisi kim oldu sorusuyla birlikte reyting sıralaması ülkemizde oldukça popüler. Öyle ki izlenilen yapımların reyting sıralaması her zaman yakından gözlemlenir. Kimisi reyting sonuçlarına göre izleyip izlememe kararı alır kimisi ise reklam bütçesini en çok izlenene ayırmak istediği için takip eder. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, Pazar reyting sonuçları 28 Mar 2021 tarihi için detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı! 28 Mart 2021 Teşkilat dizisi Reyting Sonuçları Sıralaması belli oldu
Pazar Reyting Sonuçları 28 Mart 2021

Tv izleyicileri akşam yayınlanan programların arasında kendi izledikleri yapımların kaç kişi tarafından izlendiğini merak eder. Bu nedenle reyting sonuçları için araştırmalar yapar. Bazıları da reklam bütçesi ayırmak istediği için en çok izlenen yapımları merak eder. Dünün reyting birincisi kim olduysa o program çok izleniyor anlamına gelir. Reyting sonuçları genelde ülkemizde 3 şekilde gruplandırılır. Buna göre Pazar reyting sonuçları için haberimizde detayları derledik. Peki, dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? İşte, 28 Mart 2021 Reyting sonuçları hakkında detaylar...

PAZAR REYTİN SONUÇLARI 28 MART 2021

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- TESKILAT

2- SURVIVOR

3- TESKILAT (OZET)

4- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

5- KEFARET

AB İLK 10 PROGRAM

1- TESKILAT

2- TESKILAT (OZET)

3- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

4- SURVIVOR

5- SURVIVOR OZET

NOT: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Dün akşam yayınlanan TV programlarına aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte 28 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı:

TV YAYIN AKIŞI - 28 MART 2021 PAZAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Japon İşi 'Yerli Sinema'

16.30 Öyle Olsun 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Arıza 'Dizi'

00.15 Kıyametin İşaretleri 'Yabancı Film'

02.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret 'Dizi'

00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Büyük Göç 'Yabancı Film'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Son Darbe 'Yabancı Film'

02.00 Son Darbe 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.30 5N1K

04.15 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 'Dizi' (Tekrar)

15.45 En Güzel Bölüm

16.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara 'Dizi'

00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film'

04.30 Türk Müziği

05.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi'

00.20 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Yerli Belgesel

14.10 Yerli Dizi

17.15 Tozkoparan İskender 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat 'Dizi'

00.15 Yerli Dizi

03.05 Diriliş "Ertuğrul" 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Yerli Belgesel

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (21 MART 2021)

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - TEŞKİLAT (ÖZET)

3 - SURVIVOR

4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

5 - SHOW ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - TEŞKİLAT (ÖZET)

3 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

4 - SURVIVOR

5 - KEFARET

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