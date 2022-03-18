Özgün 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Valilik açıklaması
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21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Valilik açıklaması!

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İstanbul'da 17 Mart Cuma günü başlayan kar tatilinin ne zamana kadar devam edeceği merak kazandı. İstanbul'da 21 Mart Pazartesi günü okullar açılacak mı? Pazartesi günü okul var mı ypksa kar tatili uzayacak mı? İşte İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pazartesi okullar tatil mi? 21 Mart kar tatili olacak mı: Valilikten açıklama var mı?
kar tatili

Yurt genelinde başlayan kar yağışının ardından bazı illerde okullar tatil oldu. Bu iller arasında İstanbul, Kocaeli ve Trabzon’da yer aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle alınan tüm önlemleri duyurdu Şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre İstanbul'da kar yağışının 20 Mart Pazartesi günü son bulması bekleniyor. İstanbul Valiliği'nce son yapılan açıklamada da belirtildiği üzere kar tatili 21 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek. 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil olduğuna ilişkin Valilikten açıklama yapılmadı.

İstanbul Valiliği açıklaması şöyle:

  • "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan programa göre, okullarda ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak. Karneler ise 17 Haziran’da verilecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

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