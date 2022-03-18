​e-Okul karne notları görüntüleme 2022: VBS takdir, teşekkür belgesi öğrenme ekranı

Çocuklarının uzaktan eğitim notlarını görüntülemek isteyen ailelerin Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden giriş yapabilmesiyle birlikte e- karneyi sorgulayabiliyorlar. Dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala notların girilmeye başlaması ile birlikte e-Okul VBS karne notu nasıl öğrenilir? sorusunun cevabını sizler için yanıtladık.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Karne notunu görüntülemek için il olarak VBS sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Sizler için e-okula giriş aşamalarını sıraladık.

1. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak isteyenler https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden veya aşağıda bulunan adres üzerinden giriş işleminin ilk adımını tamamlayabilirsiniz.

2. Karşınıza gelen ekranda sisteme giriş yapılabilmesi için iki seçenek bulunuyor. "E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" öğretmen ve idarecilerin giriş seçeneği olarak bulunmaktadır. Öğrenciler ve aileleri sağ tarafta bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş" bölümünü işaretleyerek bir sonraki adıma geçebilir.

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3. Karne notu, sınav notu, devamsızlık ve öğrenciye ait diğer bilgilerin öğrenebilmesi için karşınızda açılan ekranda "Resimdeki rakamlar", "Öğrenci T.C Kimlik numarası" ve "öğrenci okul numarası" bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

4. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci güvenliğinin bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla VBS Güvenlik Kontrolü bölümünde öğrenciye ait sorular sormaktadır. Böylelikle e-Okul VBS'ye girebilirsiniz.

5. Veli Bilgilendirme Sistemine (VBS) eriştikten sonra sol bölümde bulunan yerden öğrenciye ait karne bilgilerine ulaşabilirsiniz.

E-Okul ile görüntüleyebileceğiniz diğer önemli bilgiler;

-Sınav bilgileri

-Devamsızlık bilgisi

-Not bilgisi

-Haftalık ders programı

-Sınav proje/ödev tarihleri

-Burs ödeme bilgileri

-Aldığı belgeler

-Yıl sonu notları

-Sorumluluk/Ortalama Yükseltme puanları

-Nakil Durumu

-Şube Yazılı Ortalamaları

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