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Özgün Teşekkür hesaplama ilk, ortaöğretim ve lise karne nasıl hesaplanır?
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Teşekkür hesaplama: ilk, ortaöğretim ve lise karne nasıl hesaplanır?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi Nisan tatili 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Öğrenciler karne sevincine 17 Haziran 2022'de kavuşacaklar. Heyecanla beklenen tatile geri sayım başladı. Öğrenciler önceden merak ettiği not hesaplaması ve notlarının karşılığında belge alıp alamayacaklarını öğrenebiliyorlar. Nasıl? Bütün detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teşekkür hesaplama: ilk, ortaöğretim ve lise karne nasıl hesaplanır?
2022 ​Teşekkür hesaplama: teşekkür nasıl, kaç puanla alınır?

Her öğrencinin karne günü daha gelmeden not ortalama hesaplama heyecanı tutuyor. Peki, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür nasıl alınır ve hesaplanır?

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIYOR?

  • 70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi alıyor.

TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür hesaplaması yaparken notunuz ve ders saati bilgileri kullanılıyor. Notunuzu ders saatinizle çarptıktan sonra çıkan sonucu haftalık toplam ders saatinize böldüğünüzde o dönemli nor ortalamanızı öğrenmiş oluyorsunuz.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş oluyor.

Takdir hesaplama: ilk, ortaöğretim ve lise karne nasıl hesaplanır?
ÖZGÜN
Takdir hesaplama: ilk, ortaöğretim ve lise karne nasıl hesaplanır?
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