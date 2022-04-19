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Özgün Pençe-Kilit operasyonu nedir? Pençe-Kilit operasyonunun bütün detayları
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Pençe-Kilit operasyonu nedir? Pençe-Kilit operasyonunun bütün detayları

Gündemde adeta yankı uyandıran Pençe-Kilit operasyonunun ne olduğu son zamanlarda oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. MSB'nin yapmış olduğu açıklama ile gündeme gelen Pençe-Kilit operasyonu, Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarıyla 18 nisan gecesi Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatıldı. Peki, Pençe-Kilit operasyonu nedir, neden bu operasyon başlatıldı? Pençe-Kilit operasyonu nerede gerçekleştiriliyor? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilit operasyonu nedir, nerede gerçekleşiyor? Pençe-Kilit operasyonunun bütün detayları
Pençe-Kilit operasyonu nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit operasyonu hakkında, "Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da" paylaşımı yapan Milli Savunma Bakanlığı harekettan ilk görüntüleri de paylaştı. Bu görüntüler ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklaması sonrası gündemde yankı uyandıran Pençe-Kilit operasyonu hakkında bütün detayları sizler için hazırladık. Pençe-Kilit operasyonu nedir, neden bu operasyon başlatıldı? Pençe-Kilit operasyonu nerede gerçekleştiriliyor? İşte bütün detaylar...

Pençe-Kilit operasyonu nedir?

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Pençe Kilit operasyonunun başlatıldığını duyuran Bakan Akar, “Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe-Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır.” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Pençe-Kilit operasyonu ile ilgili açıklaması

“Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Kahraman Komandolarımız ve Bordo Berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.” ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit operasyonu nerede ve neden gerçekleşiyor?

  1. Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit' harekatı ile ilgili görüntü paylaştı. MSB Twitter'dan yapılan paylaşımda: "Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da!" denildi.
  2. Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarıyla 18 nisan gecesi Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatıldı.
  3. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı. MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.

Pençe-Kilit operasyonunda son durum

Dün başlatılan Pençe Kilit operasyonu daha ilk gününden teröristlere tarihi bir hezimet yaşattı. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de çok kan kaybetti.

Pençe-Kilit operasyonunda kaç yaralı askerimiz var?

  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Birinci aşaması planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı" diye ifade edildi.

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