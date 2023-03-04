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Özgün

Pendikspor evinde Altınordu'yu 2-1 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Pendikspor evinde Altınordu’yu konuk etti. Maç ev sahibi ekip Pendikspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 10’ Ali Özgün, 61’ Ahmed Ildız ve 87’ Ali Han Tunçer’den geldi. Pendikspor bu sonuçla beraber maç fazlasıyla 40 puanla 3. sırada yer aldı. Pendikspor - Altınordu maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:37 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Pendikspor 2-1 Altınordu

Pendikspor 2-1 Altınordu

#Pendikspor
#Altınordu
#Spor Toto 1. Lig
#puan durumu
#Ali Han Tunçer
#Ahmed Ildız
2 saat önce
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Pendikspor evinde Altınordu'yu 2-1 mağlup etti
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