Pendikspor 2-1 Altınordu
Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Pendikspor ve Altınordu karşı karşıya geldi. Maçı Pendikspor 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
PENDİKSPOR - ALTINORDU MAÇ ÖZETİ
PENDİKSPOR - ALTINORDU MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
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#Ahmed Ildız
2 saat önce
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