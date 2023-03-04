Spor Toto 1. Lig 24. hafta açılış maçında Göztepe evinde Dyorex Boluspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 62’ Dejvi Bregu ve 88' Emirhan Delibaş’dan geldi. Bu sonuçla beraber ligde 8. sırada yer alan Boluspor puanını 35 çıkarırken Göztepe 31 puanla 10. sırada yer aldı. Göztepe Boluspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.