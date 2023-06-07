Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto 1. Lig play off finalinde heyecan dorukta. Pendikspor ve Bodrumspor Spor Toto Süper Lig’e çıkmak için mücadele edecek. Maç yayın bilgisi, kadroları ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Spor Toto 1. Lig play off finali Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe saat 20.00’de başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
PENDİKSPOR
35 Burak Öğür
3 Murat Akça
81 Tarık Tekdal
87 Ferhat Öztorun
8 Ahmed Ildız
10 Adrien Regattin
22 Aias Aosman
28 Hasan Kılıç
58 Gökcan Kaya
9 Görkem Bitin
34 Thuram
BODRUMSPOR
1 Diogo Sousa
6 Süleyman Özdamar
16 Eren Albayrak
23 Üzeyir Ergün
26 Musah Mohammed
34 Ali Aytemur
4 Erkan Değişmez
8 Samet Yalçın
48 Celal Dumanlı
10 Kenan Özer
41 Gökdeniz Bayrakdar