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Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor: Pendikspor - Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig play off finalinde Pendikspor ve Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı tecrübeli hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligi 67 puanla 3. sırada kapatan Pendikspor direk finale kalmaya hak kazandı. Bodrumspor ise çeyrek finalde Göztepe’yi, yarı finalde Eyüpspor’u eleyerek finalde Pendikspor’un rakibi olmaya hak kazandı. Spor Toto Süper Lig’e yükselmek için kozlarını paylaşacak iki takım daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Bodrumspor 2 kez galip gelirken Pendikspor 1 kez galip geldi. İki takım arasında oynanan son maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar haberimizde.

10:22 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig play off finalinde heyecan dorukta. Pendikspor ve Bodrumspor Spor Toto Süper Lig’e çıkmak için mücadele edecek. Maç yayın bilgisi, kadroları ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor Toto 1. Lig play off finali Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe saat 20.00’de başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PENDİKSPOR

35 Burak Öğür

3 Murat Akça

81 Tarık Tekdal

87 Ferhat Öztorun

8 Ahmed Ildız

10 Adrien Regattin

22 Aias Aosman

28 Hasan Kılıç

58 Gökcan Kaya

9 Görkem Bitin

34 Thuram

BODRUMSPOR

1 Diogo Sousa

6 Süleyman Özdamar

16 Eren Albayrak

23 Üzeyir Ergün

26 Musah Mohammed

34 Ali Aytemur

4 Erkan Değişmez

8 Samet Yalçın

48 Celal Dumanlı

10 Kenan Özer

41 Gökdeniz Bayrakdar



#Pendikspor
#Bodrumspor
#Spor Toto 1. Lig
#play-off
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