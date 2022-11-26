Peugeot 408 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Fiyatı ve özellikleri

Peugeot, son yıllarda SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 modelleriyle yakaladığı başarıyı, yeni 308 ile sürdürerek her modeliyle sınıfının referans noktası olmayı başardı. Peugeot, yeni 408 ile son derece rekabetçi C segmentindeki ürün çeşitliliğini artırırken, markanın bu sınıftaki başarısını devam ettiriyor. Yeni Peugeot 408, insanların bir otomobilden bekledikleri ihtiyaçları karşılıyor.
PEUGEOT 408 ÖZELLİKLERİ NELER?
PERFORMANS
Yakıt Tipi - Benzin / Elektrik
Emisyon Standardı - Euro 6.4
Ağırlık/güç oranı - 7.6 Kg/bg, 131.9 bg/ton
Ağırlık/Tork oranı - 4.7 Kg/Nm, 211 Nm/ton
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MOTOR
Brüt batarya kapasitesi - 12.4 kWh
Batarya teknolojisi - Lityum İyon (Li-Ion)
Elektrik motoru
Elektrikli motor gücü - 110 bg @ 2500 dev/dak
Elektrikli motor torku - 320 Nm @ 500-2500 dev/dak 236.02 lb.-ft. @ 500-2500 dev/dak
Motor pozisyonu - Transmisyona entegre elektrikli motor
Sistem gücü - 225 bg
Sistem tork - 360 Nm 265.52 lb.-ft.
İçten yanmalı motor
Güç - 180 bg @ 6000 dev/dak
Litre başına güç - 112.6 bg/Lt
Tork - 250 Nm @ 1750 dev/dak 184.39 lb.-ft. @ 1750 dev/dak
Motor pozisyonu - Ön, enine
Motor hacmi - 1598 cm3 97.52 cu. in.
Silindir Adedi - 4
Silindir pozisyonu - Sıralı
Silindir başına düşen valf - 4
Yakıt Sistemi - Direkt enjeksiyon
Motor aspirasyonu - Turbo kompresör
Motor sistemleri - Start & Stop Sistemi Partikül filtresi
HACİM VE AĞIRLIK
Ağırlık - 1706 Kg 3761.09 lbs.
Bagaj hacmi en az - 471 Lt 16.63 cu. ft.
Bagaj hacmi en fazla - 1545 Lt 54.56 cu. ft.
Yakıt deposu hacmi - 40 Lt 10.57 US gal | 8.8 UK gal
Frenli treyler yükü (12%) - 1400 Kg 3086.47 lbs.
BOYUTLAR
Uzunluk - 4687 mm 184.53 in.
Genişlik - 1848 mm 72.76 in.
Aynalar katlı genişlik - 1859 mm 73.19 in.
Aynalar dahil genişlik - 2062 mm 81.18 in.
Yükseklik - 1478 mm 58.19 in.
Dingil Mesafesi - 2787 mm 109.72 in.
Ön tekerlek izi - 1589 mm 62.56 in.
Arka tekerlek izi - 1604 mm 63.15 in.
Ön çıkıntı - 904 mm 35.59 in.
Arka çıkıntı - 996 mm 39.21 in.
Yerden yükseklik - 189 mm 7.44 in.
En az dönüş açısı - 11.18 m 36.68 ft.
ŞANZIMAN, FREN VE SÜSPANSİYON
Aktarma mimarisi - İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin ön tekerleklerini hareket ettirir.
Çekiş - Önden çekiş
Vites sayısı ve şanzıman tipi - 8 vites, otomatik şanzıman e-EAT
Ön frenler - Hava soğutmalı diskler
Arka frenler - Disk
Yardımcı sistemler - ABS (fren sistemi)
Direksiyon tipi - Direksiyon kutusu
Direksiyon - Elektrik Direksiyon
Lastik boyutu -205/55 R19; 245/40 R20
Jant Boyutu - 19; 20
PEUGEOT 408 HANGİ RENKLER OLACAK?
Yeni Peugeot 408, obsession mavi, titanyum gri, tekno gri, elixir kırmızı, sedef beyaz ve inci siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek.
PEUGEOT 408 FİYATI NE KADAR?
Şu an için yalnızca Fransa'da 300, İngiltere'de de 50 adetlik sınırlı stok ile satışa sunulan Peugeot 408 fiyatı 225 HP hibrit modeli için 49 bin 850 euro olarak açıklandı.