Peugeot 408 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Fiyatı ve özellikleri

Peugeot, son yıllarda SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 modelleriyle yakaladığı başarıyı, yeni 308 ile sürdürerek her modeliyle sınıfının referans noktası olmayı başardı. Peugeot, yeni 408 ile son derece rekabetçi C segmentindeki ürün çeşitliliğini artırırken, markanın bu sınıftaki başarısını devam ettiriyor. Yeni Peugeot 408, insanların bir otomobilden bekledikleri ihtiyaçları karşılıyor.

PEUGEOT 408 ÖZELLİKLERİ NELER?

PERFORMANS

Yakıt Tipi - Benzin / Elektrik

Emisyon Standardı - Euro 6.4

Ağırlık/güç oranı - 7.6 Kg/bg, 131.9 bg/ton

Ağırlık/Tork oranı - 4.7 Kg/Nm, 211 Nm/ton

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MOTOR

Brüt batarya kapasitesi - 12.4 kWh

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Batarya teknolojisi - Lityum İyon (Li-Ion)

Elektrik motoru

Elektrikli motor gücü - 110 bg @ 2500 dev/dak

Elektrikli motor torku - 320 Nm @ 500-2500 dev/dak 236.02 lb.-ft. @ 500-2500 dev/dak

Motor pozisyonu - Transmisyona entegre elektrikli motor

Sistem gücü - 225 bg

Sistem tork - 360 Nm 265.52 lb.-ft.

İçten yanmalı motor

Güç - 180 bg @ 6000 dev/dak

Litre başına güç - 112.6 bg/Lt

Tork - 250 Nm @ 1750 dev/dak 184.39 lb.-ft. @ 1750 dev/dak

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Motor pozisyonu - Ön, enine

Motor hacmi - 1598 cm3 97.52 cu. in.

Silindir Adedi - 4

Silindir pozisyonu - Sıralı

Silindir başına düşen valf - 4

Yakıt Sistemi - Direkt enjeksiyon

Motor aspirasyonu - Turbo kompresör

Motor sistemleri - Start & Stop Sistemi Partikül filtresi

HACİM VE AĞIRLIK

Ağırlık - 1706 Kg 3761.09 lbs.

Bagaj hacmi en az - 471 Lt 16.63 cu. ft.

Bagaj hacmi en fazla - 1545 Lt 54.56 cu. ft.

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Yakıt deposu hacmi - 40 Lt 10.57 US gal | 8.8 UK gal

Frenli treyler yükü (12%) - 1400 Kg 3086.47 lbs.

BOYUTLAR

Uzunluk - 4687 mm 184.53 in.

Genişlik - 1848 mm 72.76 in.

Aynalar katlı genişlik - 1859 mm 73.19 in.

Aynalar dahil genişlik - 2062 mm 81.18 in.

Yükseklik - 1478 mm 58.19 in.

Dingil Mesafesi - 2787 mm 109.72 in.

Ön tekerlek izi - 1589 mm 62.56 in.

Arka tekerlek izi - 1604 mm 63.15 in.

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Ön çıkıntı - 904 mm 35.59 in.

Arka çıkıntı - 996 mm 39.21 in.

Yerden yükseklik - 189 mm 7.44 in.

En az dönüş açısı - 11.18 m 36.68 ft.

ŞANZIMAN, FREN VE SÜSPANSİYON

Aktarma mimarisi - İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin ön tekerleklerini hareket ettirir.

Çekiş - Önden çekiş

Vites sayısı ve şanzıman tipi - 8 vites, otomatik şanzıman e-EAT

Ön frenler - Hava soğutmalı diskler

Arka frenler - Disk

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Yardımcı sistemler - ABS (fren sistemi)

Direksiyon tipi - Direksiyon kutusu

Direksiyon - Elektrik Direksiyon

Lastik boyutu -205/55 R19; 245/40 R20

Jant Boyutu - 19; 20

PEUGEOT 408 HANGİ RENKLER OLACAK?

Yeni Peugeot 408, obsession mavi, titanyum gri, tekno gri, elixir kırmızı, sedef beyaz ve inci siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek.

PEUGEOT 408 FİYATI NE KADAR?

Şu an için yalnızca Fransa'da 300, İngiltere'de de 50 adetlik sınırlı stok ile satışa sunulan Peugeot 408 fiyatı 225 HP hibrit modeli için 49 bin 850 euro olarak açıklandı.