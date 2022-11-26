Rolls Royce Phantom özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan’lı futbolculara Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın galibiyet primi olarak Rolls Royce Phantom vermesi gündeme oturdu. Dünyanın en gözde ve en şık arabalarından Rolls Royce Phantom’un özellikleri ve fiyatı merak edilip araştırılıyor.
ROLLS ROYCE PHANTOM ÖZELLİKLERİ NELER?
Rolls Royce Phantom VIII V12 Motor teknik özellikler
Motor : V 12
Yakıt Tipi : Benzin
Yakıt Sistemi : Direct Injection
Motor pozisyonu : uzunlamasına
Motor pozisyonu : Önde motor
Silindir hacmi : 6749 cm3 / 411.8 cu-in
Silindir çapı x Silindir içi vuruş : 92.0 x 84.6 mm 3.62 x 3.33 inches
Valf sayısı : 48 valf
Türbin : Bi-Turbo
Sıkıştırma Oranı : 10.0
Maksimum beygir gücü : 571 PS / 563 HP / 420 kW @ 5000 rpm
Maksimum tork : 900 Nm / 663 lb-ft @ 1700 rpm
Çekiş : RWD
Şanzıman : 8 vites Automatic
Rolls Royce Phantom VIII V12 Yakıt Tüketimi
Yakıt tüketimi - Ortalama: 13.9 L/100 Km 20 MPG UK 17 MPG US
Yakıt tüketimi - Şehir dışı: 9.7 L/100 Km 29 MPG UK 24 MPG US
Yakıt tüketimi - Şehir içi: 21.3 L/100 Km 13 MPG UK 11 MPG US
Menzil : 719 Km / 447 miles
Depo hacmi / Yakıt Tankı / Deposu kapasite : 100 L 26.4 US gallons 22 UK gallons
Co2 Emisyonu(gr/km) : 318 g/Km (Rolls Royce)
Rolls Royce Phantom VIII V12 Performans
Maksimum sürat / Azami Hız : 250 Km/h / 155 Mph
Hızlanma 0 - 100 km/saat (sn) : 5.3 s
Rolls Royce Phantom VIII V12 Gövde Boyutlar ve Ağırlık
Kasa tipi : Sedan
Kapı sayısı : 4
Dingil Mesafesi : 355.2 cm / 139.84 in
Uzunluk : 576.2 cm / 226.85 in
Genişlik : 201.8 cm / 79.45 in
Yükseklik : 164.6 cm / 64.8 in
Ön Dingil Genişliği : 168.6 cm / 66.38 in
Arka Dingil Genişliği : 167.6 cm / 65.98 in
Koltuklar sayısı : 5
Ön frenler : Hava soğutmalı diskler ( 374 mm / 14.72 in)
Arka frenler : Hava soğutmalı diskler ( 370 mm / 14.57 in)
Ön Lastik boyutu : 255/50 R21
Arka Lastik boyutu : 285/45 R21
Dönüş açısı : 13.0 m / 42.7 feet
Ağırlık : 2699 Kg / 5950 lbs
Ağırlık / Güç ilişki : 4.7 kg/hp
Bagaj Kapasitesi : 548 L / 19.4 cu-ft
Ön süspansiyon : Independent Double Wishbones. Air Suspension. Anti-roll bar.
Arka süspansiyon : Multilink. Air Suspension. Anti-roll bar.
ROLLS ROYCE PHANTOM FİYATI NE KADAR?
- Rolls Royce Phantom şu anda 540 bin Dolar'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.