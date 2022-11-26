Rolls Royce Phantom özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Dünya Kupasının favorilerinden Arjantin’i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan, sürpriz sonuca imza atarak gündeme oturmuştu. Kral Selman'ın bu galibiyet sonrası her futbolcuya prim olarak Rolls Royce Phantom vereceğini açıklaması sonrası insanlar bu arabanın fiyatını ve özelliklerini araştırmaya başladı. Dünyada sınırlı sayıda üretilen Rolls Royce Phantom’un özellikleri ve fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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