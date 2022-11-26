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Rolls Royce Phantom özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Dünya Kupasının favorilerinden Arjantin’i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan, sürpriz sonuca imza atarak gündeme oturmuştu. Kral Selman'ın bu galibiyet sonrası her futbolcuya prim olarak Rolls Royce Phantom vereceğini açıklaması sonrası insanlar bu arabanın fiyatını ve özelliklerini araştırmaya başladı. Dünyada sınırlı sayıda üretilen Rolls Royce Phantom’un özellikleri ve fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rolls Royce Phantom özellikleri neler, fiyatı ne kadar?
Rolls Royce Phantom

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan’lı futbolculara Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın galibiyet primi olarak Rolls Royce Phantom vermesi gündeme oturdu. Dünyanın en gözde ve en şık arabalarından Rolls Royce Phantom’un özellikleri ve fiyatı merak edilip araştırılıyor.

ROLLS ROYCE PHANTOM ÖZELLİKLERİ NELER?

Rolls Royce Phantom VIII V12 Motor teknik özellikler

Motor : V 12

Yakıt Tipi : Benzin

Yakıt Sistemi : Direct Injection

Motor pozisyonu : uzunlamasına

Motor pozisyonu : Önde motor

Silindir hacmi : 6749 cm3 / 411.8 cu-in

Silindir çapı x Silindir içi vuruş : 92.0 x 84.6 mm 3.62 x 3.33 inches

Valf sayısı : 48 valf

Türbin : Bi-Turbo

Sıkıştırma Oranı : 10.0

Maksimum beygir gücü : 571 PS / 563 HP / 420 kW @ 5000 rpm

Maksimum tork : 900 Nm / 663 lb-ft @ 1700 rpm

Çekiş : RWD

Şanzıman : 8 vites Automatic

Rolls Royce Phantom VIII V12 Yakıt Tüketimi

Yakıt tüketimi - Ortalama: 13.9 L/100 Km 20 MPG UK 17 MPG US

Yakıt tüketimi - Şehir dışı: 9.7 L/100 Km 29 MPG UK 24 MPG US

Yakıt tüketimi - Şehir içi: 21.3 L/100 Km 13 MPG UK 11 MPG US

Menzil : 719 Km / 447 miles

Depo hacmi / Yakıt Tankı / Deposu kapasite : 100 L 26.4 US gallons 22 UK gallons

Co2 Emisyonu(gr/km) : 318 g/Km (Rolls Royce)

Rolls Royce Phantom VIII V12 Performans

Maksimum sürat / Azami Hız : 250 Km/h / 155 Mph

Hızlanma 0 - 100 km/saat (sn) : 5.3 s

Rolls Royce Phantom VIII V12 Gövde Boyutlar ve Ağırlık

Kasa tipi : Sedan

Kapı sayısı : 4

Dingil Mesafesi : 355.2 cm / 139.84 in

Uzunluk : 576.2 cm / 226.85 in

Genişlik : 201.8 cm / 79.45 in

Yükseklik : 164.6 cm / 64.8 in

Ön Dingil Genişliği : 168.6 cm / 66.38 in

Arka Dingil Genişliği : 167.6 cm / 65.98 in

Koltuklar sayısı : 5

Ön frenler : Hava soğutmalı diskler ( 374 mm / 14.72 in)

Arka frenler : Hava soğutmalı diskler ( 370 mm / 14.57 in)

Ön Lastik boyutu : 255/50 R21

Arka Lastik boyutu : 285/45 R21

Dönüş açısı : 13.0 m / 42.7 feet

Ağırlık : 2699 Kg / 5950 lbs

Ağırlık / Güç ilişki : 4.7 kg/hp

Bagaj Kapasitesi : 548 L / 19.4 cu-ft

Ön süspansiyon : Independent Double Wishbones. Air Suspension. Anti-roll bar.

Arka süspansiyon : Multilink. Air Suspension. Anti-roll bar.

ROLLS ROYCE PHANTOM FİYATI NE KADAR?

  • Rolls Royce Phantom şu anda 540 bin Dolar'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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