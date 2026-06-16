5 YILLIK DOLAR BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Dünya Altın Konseyi’nden dikkat çeken dolar ve altın tahmini





Altın rezervini artırmayı planlayanların oranı rekor seviyede





Ankete göre her 10 merkez bankasından 9’u, küresel merkez bankalarının altın rezervlerinin gelecek 12 ayda artacağını öngörüyor.





Kendi altın rezervini artırmayı planlayan merkez bankalarının oranı ise yüzde 45’e yükselerek anket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu oran geçen yıl yüzde 43 olarak kaydedilmişti.



